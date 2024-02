Ngày 3/2 vừa qua, ùn tắc kéo dài 10km trên cao tốc TP.HCM- Long Thành – Dầu Giây khiến nhiều người “ngao ngán”. Vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô trên cao tốc này đã khiến giao thông trên toàn tuyến tê liệt, ùn tắc kéo dài 10km.

Mặc dù vụ va chạm sau đó đã được giải tỏa nhưng do lượng xe lưu thông quá đông nên lực lượng chức năng phải điều tiết chuyển hướng phương tiện, thậm chí có thời điểm phải chặn lối vào cao tốc để giảm ùn tắc.

Tai nạn liên hoàn 4 ô tô trên cao tốc Long Thành – Dầu Giây, kẹt xe kéo dài 10km (Ảnh: Hoàng Anh)

Ngoài tai nạn giao thông gây ùn tắc, theo ghi nhận của cảnh sát giao thông do khu vực cầu vượt Long Thành có 2 làn đường nên khi những xe lớn như container chỉ đi chậm lại là các phương tiện đằng sau sẽ ùn theo.

Tương tự, sáng sớm 3/2, đầu ra hướng về các tỉnh miền Trung tại nút giao cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết với quốc lộ 1 ở huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũng tắc nhiều giờ.

Một lái xe cho biết đã "chôn chân" trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, cách nút giao khoảng 20km gần một giờ đồng hồ. Xe anh nhích từng chút một trên cao tốc hướng đến nút giao để về miền Trung. Nguyên nhân là do từ sáng sớm, có lượng xe rất lớn di chuyển trên cao tốc hướng từ Dầu Giây để về các tỉnh miền Trung dịp Tết.

Khi chạy hết trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, tài xế bắt buộc phải nhập làn vào đường dẫn ra quốc lộ 1 nên "thắt cổ chai" ở đây. Xe trước chạy chậm, kéo theo xe phía sau cũng chậm dần rồi ùn ứ kéo dài.

Trong khi đó, ý kiến khác cho biết, đoạn cuối cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo (hướng về Vĩnh Hảo) ùn ứ nghiêm trọng do đèn tín hiệu giao thông trên quốc lộ 1 có "thời gian ngắn" cộng với lượng xe đổ dồn về các tỉnh miền Trung, miền Bắc nên "không kịp thoát".

Lưu lượng tăng cao đột biến, va chạm nhỏ xảy ra là tắc

Liên quan đến tình trạng ùn tắc xảy ra tại một số tuyến cao tốc trong những ngày cận Tết, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, nguyên nhân xảy ra ùn tắc do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến, gấp nhiều lần ngày thường. Thêm vào đó, là do các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến.

Để giảm thiểu tình trạng này, Cục CSGT đã huy động tối đa cán bộ, chiến sỹ và phương tiện để tổ chức tuần tra, kiểm soát, phân luồng giao thông và ứng trực 24/24h sẵn sàng xử lý sự cố xảy ra.

"Cục chỉ đạo CSGT Công an các địa phương bố trí lực lượng phương tiện, tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn, tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho người dân di chuyển an toàn, thuận lợi với tinh thần làm việc xuyên đêm, xuyên Tết", vị đại diện Cục CSGT khẳng định.

Đồng thời, đại diện Cục CSGT cũng đưa ra khuyến cáo, người tham gia giao thông trong dịp này cần tuyệt đối tuân thủ Luật giao thông đường bộ để tránh xảy ra va chạm.

Theo đại diện Khu Quản lý đường bộ IV (Khu IV), đây là dịp nghỉ dài ngày, lượng du khách, người dân từ TP.HCM về các tỉnh bằng ô tô tăng cao. Do đó, nguy cơ ùn tắc giao thông dễ xảy ra đặc biệt là các tuyến quốc lộ huyết mạch như QL1, cao tốc.

Anh Nguyễn Văn Thắng (tài xế chạy hàng tuyến Bắc – Nam) cho rằng, những ngày cận Tết người dân nên chủ động chọn lộ trình phù hợp, khi phát hiện sự cố ùn xe nên rẽ ra các nút giao gần nhất.

Anh Thắng nhấn mạnh, trong khi chưa thể làm làn dừng khẩn cấp ngay thì các cơ quan chức năng nên xây dựng sớm hệ thống trạm dừng nghỉ. Tránh tình trạng tắc đường 8-10h trên đường cao tốc mà chỗ…đi vệ sinh cũng không có.