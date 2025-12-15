Là phân đoạn đầu tiên của tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông, dự án cao tốc Cửa khẩu Hữu Nghị – Chi Lăng được khởi công ngày 21/4/2024. Tuyến đường dài gần 60km, đi qua 11 xã, phường của tỉnh Lạng Sơn, có tổng mức đầu tư hơn 11.000 tỷ đồng và được triển khai theo hình thức đối tác công – tư (PPP).

Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng có điểm đầu tại Km1+800 nối với đường vào cửa khẩu Hữu Nghị, điểm cuối tại Km44+749,67 (thuộc xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn).

Trước đó, đơn vị thi công đặt mục tiêu thông tuyến 50km theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Xây dựng, trong đó có 19km bê tông nhựa, tạo diện mạo rõ nét cho tuyến cao tốc và góp phần hiện thực hóa mục tiêu nối liền mạng lưới cao tốc 3.000km từ Cao Bằng đến Cà Mau.

Tuyến đường được thiết kế quy mô 6 làn xe cơ giới, đi qua địa hình đồi núi phức tạp của tỉnh Lạng Sơn. Đại diện nhà thầu cho biết, quá trình thi công gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị – Chi Lăng có tổng cộng 38 cầu. Riêng cụm cầu tại Km41+450 – Km41+825 – Km42+825 (xã Nhân Lý) dài hơn 1km, những ngày giữa tháng 12, lực lượng thi công đang gấp rút hoàn thiện bản mặt cầu.

Trên phạm vi 59,2km chiều dài tuyến, các nhà thầu hiện huy động hơn 2.800 nhân sự, 1.230 thiết bị, triển khai trên 148 mũi thi công. Giá trị thực hiện đến nay đạt 3.942/4.572 tỷ đồng, tương đương hơn gần 90% sản lượng yêu cầu.

Ông Trần Văn Chuân, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án cao tốc Cửa khẩu Hữu Nghị – Chi Lăng cho biết, từ nay đến ngày 19/12 không còn nhiều thời gian nên đơn vị quyết tâm bứt tốc thi công, tranh thủ làm ngày, làm đêm để hoàn thành mục tiêu thông tuyến, đáp lại niềm tin của Chính phủ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Trên công trường, các mũi thi công tại phân đoạn này được triển khai liên tục 3 ca 4 kíp từ ngày đến đêm, tranh thủ từng giờ để kịp hoàn thiện những hạng mục cuối, sẵn sàng thông tuyến.

Khi đưa vào khai thác, dự án sẽ kết nối liền mạch với cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn, góp phần hình thành trục cao tốc Bắc – Nam, tăng cường kết nối Trung Quốc với Việt Nam và khu vực ASEAN. Tuyến đường đồng thời tạo hành lang giao thông chiến lược khu vực Đông Bắc, phục vụ lưu thông hàng hóa qua biên giới Việt – Trung, thúc đẩy phát triển kinh tế biên mậu, giảm tai nạn và ùn tắc trên Quốc lộ 1.