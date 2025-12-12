Sau gần 3 năm thi công, tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đang tiến gần đến ngày về đích, sẵn sàng khánh thành đúng mốc 19/12/2025 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn với tổng vốn đầu tư hơn 20.400 tỷ đồng, dài 88km đi qua địa bàn 2 tỉnh Quảng Ngãi (60,3km) và Gia Lai (27,7km).

Đây cũng là dự án lớn nhất trong 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021-2025.

Thời điểm gần giữa tháng 12, nhà thầu đang hoàn thiện lắp đặt biển báo, sơn kẻ đường, vệ sinh mặt đường,…

Trên tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có 77 cầu, 586 cống, 81 hầm chui dân sinh. Trong ảnh, cầu Sông Vệ (xã Đình Cương) có chiều dài 610m, là công trình cầu lớn nhất của dự án.

Dự án có khoảng 7 nút giao chính, trong đó có nút giao Tịnh An, Bình Dương, Hoài Nhơn...

Tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có ba hầm xuyên núi với tổng chiều dài 4.500m, trong đó hầm số 3 dài 3.200m - hầm lớn nhất cao tốc Bắc - Nam.

Hầm số 1 và hầm số 2 đã hoàn thiện lắp đặt các thiết bị và đang vận hành thử hệ thống quạt, điện chiếu sáng, loa phát thanh, thiết bị PCCC,…

Hầm số 3 dài 3.200m, bên trong hầm có 20 quạt jet (quạt phản lực), 1.734 đèn chiếu sáng có công suất từ 40-220W cùng nhiều loại thiết bị khác đang được gấp rút hoàn thiện công tác lắp đặt và vệ sinh.

Ở các hạng mục hầm, đơn vị thi công đã đúc rút kinh nghiệm từ nhiều công trình phức tạp trước đây và sáng tạo phương pháp đào hầm, giúp rút ngắn thời gian thi công, góp phần đưa dự án về đích trước 8 tháng.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn với điểm đầu kết nối với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, điểm cuối nối cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn. Khi đi vào hoạt động, tuyến cao tốc không chỉ giảm tải về áp lực giao thông cho quốc lộ 1 mà còn mở trục kết nối kinh tế mới, khai mở trọn vẹn tiềm năng phát triển vùng và tạo động lực tăng trưởng cho cả nước.

Đây là một dự án trong số hơn 3.000km cao tốc trên cả nước, thông suốt từ Cao Bằng đến Cà Mau, mở ra diện mạo mới cho hệ thống hạ tầng giao thông và động lực phát triển kinh tế - xã hội trong nhiều thập kỷ tới.