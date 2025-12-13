Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài hơn 53km, đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai và TPHCM. Trong đó, đoạn qua Đồng Nai dài hơn 34km, được chia thành 2 dự án thành phần do Ban Quản lý dự án 85 (Ban 85, Bộ Xây dựng) và Ban Quản lý dự án (BQLDA) đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư.

Tuyến cao tốc này song song đường T2 và giao tuyến T1, kết nối trực tiếp vào sân bay Long Thành.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, tại dự án thành phần 2, không khí thi công về đêm nhộn nhịp với nhiều hạng mục từ san nền, lu đường, đổ bê tông, đến thảm nhựa… đều triển khai đồng loạt.

Các nhà thầu cho biết, thời gian trước mưa lớn kéo dài khiến nền đất ẩm, nhiều công đoạn bị gián đoạn. Đơn vị đang huy động công nhân, kỹ sư duy trì thi công 3 ca, 4 kíp làm xuyên đêm để bù lại tiến độ.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chỉ huy trưởng Tổng công ty xây dựng số 1 cho biết, đơn vị đang tập trung hoàn thiện các lớp móng, móng cấp phối đá dăm và đẩy nhanh thi công lớp bê tông nhựa.

“Chúng tôi huy động toàn bộ nhân lực của dự án, bổ sung thêm thiết bị từ công trình khác để hỗ trợ. Mục tiêu cao nhất là đảm bảo cơ bản thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12, dù khối lượng còn lại nhiều”, ông Tuấn nói.

Theo Ban 85, toàn công trường có hơn 50 mũi thi công hoạt động đồng loạt, bố trí dàn trải cả dự án để rút ngắn tối đa thời gian. Để đáp ứng tiến độ, các nhà thầu đã huy động hàng trăm công nhân, kỹ sư và gần 300 thiết bị như xe rải bê tông nhựa, lu rung, lu bánh thép, máy san, máy ủi và xe ben chở vật liệu.

Tất cả đều hoạt động 24/24, duy trì thi công xuyên ngày đêm.

Ông Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc điều hành dự án thành phần 2, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cho biết, TPHCM đã hỗ trợ cung cấp nguồn đá theo nhu cầu của dự án để đảm bảo tiến độ thi công.

Đến nay, sản lượng thi công đạt hơn 75% giá trị hợp đồng, các nhà thầu có thể đáp ứng mục tiêu cơ bản thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12.

Còn tại dự án thành phần 1, BQLDA đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai đang tổ chức cho các nhà thầu tăng tốc liên tục, tổ chức hàng chục mũi thi công ngày đêm trên toàn tuyến.

Anh Tâm (công nhân điều khiển xe ủi) cho biết, những ngày này cả đội thi công hết công suất, cường độ làm việc cao hơn hẳn so với những giai đoạn trước.

“Chúng tôi làm xuyên đêm để kịp tiến độ chung của dự án. Hễ thời tiết thuận lợi là cả tổ lại làm liên tục”, anh Tâm nói.

Theo BQLDA đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, dự án đang được triển khai với 2 gói thầu xây lắp chính gồm 12 nhà thầu, trong đó có 8 nhà thầu chính và 4 đơn vị phụ trách các hạng mục bổ trợ.

Đến nay, tiến độ dự án đạt hơn 65% giá trị hợp đồng, một số đoạn đã hoàn thành phần thảm nhựa, vạch kẻ đường, hộ lan, biển báo… Các nhà thầu phải chạy đua từng ngày để “bứt tốc”, kịp mục tiêu đề ra.

Một đoạn cao tốc của dự án thành phần 1 đã hoàn thiện vạch kẻ đường, hộ lan, biển báo...

Trong khi đó, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua TPHCM dài 19,5km đã thông xe kỹ thuật cuối tháng 4 vừa qua. Đến nay, dự án đã hoàn thành các hạng mục chính, sẵn sàng thông xe vào ngày 19/12 tới.