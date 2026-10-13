Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây cho phép phương tiện chạy tối đa 120km/h trên cả hai làn xe. Tùy tốc độ lưu hành, tài xế phải giữ khoảng cách an toàn tối thiểu từ 35-100m.

Cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành quyết định phê duyệt phương án tổ chức giao thông trong thời gian khai thác cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

Tuyến đường dài 99km, kết nối cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Theo phương án được phê duyệt, tốc độ tối đa trên cả hai làn xe là 120km/h. Trong đó, làn số 1 sát dải phân cách giữa có tốc độ tối thiểu 80km/h; làn số 2 cạnh làn dừng xe khẩn cấp có tốc độ tối thiểu 60km/h.

Cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây quy định tốc độ tối đa 120km/h và khoảng cách an toàn giữa các xe. Ảnh: Hoàng Anh.

Tại các đoạn chuyển tiếp, nơi phương tiện rời làn số 2 để đi vào đường nhánh của nút giao, đơn vị quản lý phải bố trí biển báo tốc độ phù hợp, bảo đảm phương tiện giảm tốc an toàn.

Phương án tổ chức giao thông cũng quy định khoảng cách an toàn tối thiểu giữa các phương tiện theo tốc độ lưu hành.

Cụ thể, xe chạy trên 100-120km/h phải giữ khoảng cách tối thiểu 100m. Với tốc độ trên 80-100km/h, khoảng cách tối thiểu là 70m; tốc độ trên 60km/h đến 80km/h, khoảng cách tối thiểu là 55m. Khi chạy ở tốc độ 60km/h, phương tiện phải giữ khoảng cách ít nhất 35m.

Người điều khiển phương tiện cần chấp hành giới hạn tốc độ, giữ khoảng cách phù hợp, không bám sát xe phía trước, đặc biệt khi lưu thông ở tốc độ cao hoặc trong điều kiện thời tiết, tầm nhìn và mặt đường bất lợi.