XEM CLIP:

Ngày 29/8, lượng phương tiện từ TPHCM và các tỉnh phía Nam đổ vào các cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và Phan Thiết - Dầu Giây tăng đột biến, gây ra tình trạng ùn ứ kéo dài.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, khoảng 10h cùng ngày, dòng xe nối đuôi nhau trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và Phan Thiết - Dầu Giây theo hướng từ TPHCM đi Đồng Nai.

Dòng phương tiện ùn ứ kéo dài từ khu vực sân bay Long Thành đến trạm thu phí trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Các phương tiện di chuyển chậm, nhiều thời điểm chỉ nhích từng đoạn.

Tại trạm dừng nghỉ trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, hàng trăm phương tiện đổ dồn về cùng lúc khiến khu vực này quá tải.

Dòng xe xếp hàng dài chờ vào trạm, trong khi các bãi đỗ gần như kín chỗ.

Do lối vào trạm dừng nghỉ bị ùn tắc, một số hành khách phải xuống ô tô đi bộ vào trạm.

Anh Nguyễn Chí Tâm (ngụ TPHCM) cho biết khi gia đình đến khu vực trạm dừng nghỉ, các thành viên có nhu cầu sử dụng nhà vệ sinh. Tuy nhiên, do lượng phương tiện tập trung quá đông, việc ra vào trạm gặp nhiều khó khăn nên gia đình anh buộc phải tiếp tục di chuyển.

Để bảo đảm an toàn giao thông, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6, Phòng 6, Cục CSGT) tăng cường tuần tra, kiểm soát, bố trí lực lượng tại các điểm ùn tắc để phân luồng, điều tiết phương tiện.

Đại diện lãnh đạo Đội 6 cho biết đơn vị đã tăng cường lực lượng túc trực, chủ động điều tiết giao thông từ xa để hạn chế ùn tắc kéo dài.

Do tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây được tổ chức đóng, mở luân phiên, lực lượng chức năng phải hướng dẫn tài xế lựa chọn lộ trình thay thế phù hợp, nhằm hạn chế ùn tắc kéo dài.

Từ sáng đến trưa, khu vực trạm thu phí trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây liên tục ùn ứ, các phương tiện nối đuôi nhau chờ qua trạm.