Chiều 28/8, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết khi lưu lượng phương tiện từ trung tâm Hà Nội đi vào cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ tăng cao, CSGT sẽ cho mượn một phần chiều đường đối diện (ngược chiều) để tổ chức cho phương tiện hướng Hà Nội đi Ninh Bình lưu thông.

Cũng theo đại diện Cục CSGT, đây là vị trí tuyến đường thu hẹp từ 3 làn xuống 2 làn nên nguy cơ xảy ra ùn tắc cao. Theo phương án dự kiến, lực lượng chức năng sẽ tổ chức giao thông đặc biệt từ Km211 đến Km259.

"Phương án được Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 triển khai khi tình hình giao thông thực tế yêu cầu, nhằm tăng khả năng lưu thông, hạn chế ùn tắc kéo dài trong thời điểm lượng phương tiện tăng cao", đại diện Cục CSGT thông tin.

Lực lượng CSGT sẽ tổ chức cho ô tô đi ngược chiều cao tốc nếu xảy ra ùn tắc. Ảnh: Đình Hiếu

Ngoài ra, đại diện Cục CSGT cũng cho biết, lực lượng chức năng tổ chức giao thông từ xa với phương tiện có lộ trình rẽ tại các nút giao trung gian gồm: Vực Vòng, Phú Thứ, Liêm Tuyền, Liêm Sơn; phương tiện tiếp tục lưu thông trên chiều đường bình thường và đi tại làn số 2, làn số 3 theo hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Đối với phương tiện đi thẳng về Ninh Bình và các tỉnh phía Nam, phương tiện di chuyển vào làn số 1, sát dải phân cách giữa. Còn tại Km211, lực lượng chức năng sẽ tổ chức cho phương tiện chuyển sang phần đường đối diện và lưu thông theo hướng được bố trí trong khoảng 48km, từ Km211 đến Km259.

Đến Km259, phương tiện được hướng dẫn chuyển trở lại chiều đường chính trước khu vực trạm thu phí để tiếp tục hành trình.

Trong thời gian thực hiện phương án, không tổ chức cho phương tiện lưu thông vào chiều đường cao tốc hướng về Hà Nội trên đoạn từ Km259 đến Km211 tại các điểm mở, nút giao và trạm dừng nghỉ có liên quan.

Đại diện Cục CSGT khuyến cáo, phương án lưu thông trên phần đường ngược chiều chỉ được thực hiện khi lực lượng chức năng tổ chức, điều tiết giao thông. Người điều khiển phương tiện tuyệt đối không tự ý chuyển làn, quay đầu hoặc đi vào phần đường ngược chiều.