Chiều 15/8, một xe container lưu thông trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây bất ngờ bốc cháy, khiến giao thông qua khu vực ùn ứ kéo dài hơn 8km.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h cùng ngày, xe đầu kéo BKS 63B-025.XX kéo theo rơ-moóc 63RM-002.XX lưu thông theo hướng Đồng Nai - TPHCM.

Khi đến Km20+900, đoạn qua phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai, phần đầu xe bất ngờ bốc cháy dữ dội. Chỉ trong ít phút, ngọn lửa bao trùm cabin, kèm cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Nhận tin báo, CSGT phối hợp lực lượng PCCC&CNCH địa phương và đơn vị vận hành cao tốc nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Các đơn vị triển khai chữa cháy, đồng thời phân luồng, đảm bảo an toàn cho các phương tiện qua khu vực.

Lực lượng chức năng phun nước khống chế đám cháy. Ảnh: A.X

Tại hiện trường, phần đầu xe container bị lửa thiêu rụi, nhiều bộ phận hư hỏng nặng. Mặt đường cũng bị ảnh hưởng.

Vụ cháy không gây thương vong về người. Tuy nhiên, do sự cố xảy ra trên cao tốc, dòng phương tiện ùn ứ kéo dài hơn 8km.

Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng làm rõ.