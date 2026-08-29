Tại cửa ngõ phía Đông TPHCM, từ sáng sớm, các tuyến đường đổ về nút giao An Phú để lên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và khu vực cảng Cát Lái đã đông nghẹt. Trong ảnh, ô tô nối dài trên đường Mai Chí Thọ theo hướng hầm Thủ Thiêm về nút giao An Phú.

Dòng xe nối dài trên đường dẫn vào cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn từ nút giao An Phú đến trạm thu phí Long Phước.

Nút giao cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây với đường Võ Chí Công

Tại tuyến đường Võ Chí Công (Vành đai 2), dòng phương tiện ùn ứ kéo dài khoảng 10km từ nút giao Mỹ Thủy đến cầu Phú Hữu. Đây là trục huyết mạch kết nối khu Đông thành phố với cao tốc.

Tại vòng xoay Phú Hữu, dòng phương tiện ken đặc, nhích từng chút một.

Hàng nghìn ô tô cá nhân chen chúc giữa dòng xe tải hạng nặng trên đường Vành đai 2.

Theo ghi nhận của phóng viên, đường Võ Chí Công quá tải do lượng xe container ra vào cảng kết hợp cùng dòng phương tiện ồ ạt đổ về cao tốc.

Do phía trước kẹt cứng, nhiều tài xế đành phải tắt máy, xuống xe đứng chờ giữa đường.

Anh Minh Hoàng (tài xế xe tải) chia sẻ: "Chở hàng ra, vào TPHCM đợt cận lễ này ngán nhất là kẹt xe, nhiều khi mất trọn buổi sáng mới trầy trật qua được mấy đoạn đường vào cảng Cát Lái".

Lái ô tô chở gia đình về Vũng Tàu thì gặp cảnh tắc đường, anh Hải Nam chia sẻ: "Chúng tôi xuất phát từ rất sớm nhưng xe giờ vẫn chết cứng một chỗ, nhìn hai đứa nhỏ ngủ gục trên ghế mà xót ruột".

Lực lượng CSGT túc trực tại các điểm nóng để phân luồng và điều tiết giao thông.

Các tuyến đường cửa ngõ phía Đông TPHCM kẹt cứng khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn.