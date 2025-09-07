Sáng 7/9, đại diện Văn phòng Quản lý đường bộ IV.1 (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết tiếp tục xảy ra tình trạng sạt lở cát, tràn xuống đường trong đêm.

Cụ thể, khoảng 2h35 cùng ngày, tại Km215+620 thuộc xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng, mưa lớn kéo dài khiến taluy dương bị sạt, đất cát từ trên cao tràn xuống mặt đường theo hướng Khánh Hòa đi TPHCM. Khối lượng cát tràn kéo dài khoảng 30m, chiếm toàn bộ một làn xe, gây cản trở phương tiện lưu thông qua khu vực.

Lực lượng chức năng tổ chức thu dọn cát tràn xuống đường cao tốc vào sáng nay (7/9). Ảnh: Lạc Sơn

Thời điểm xảy ra sự cố, khu vực có mưa to, song hệ thống biển báo đã được lắp đặt. Ngay sau khi nhận thông tin, Công ty cổ phần ĐTXD 886 - Thành Nam (đơn vị quản lý cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết) đã huy động lực lượng, phương tiện và bố trí biển báo, chóp nón để điều tiết giao thông. Đồng thời, đơn vị thực hiện ngăn dòng chảy, thu dọn đất cát, tạo lối tạm, bước đầu đảm bảo xe cộ đi lại được một làn.

Hiện cơ quan chức năng và đơn vị quản lý đường bộ tiếp tục theo dõi, xử lý triệt để, sớm khôi phục hoàn toàn lưu thông, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Đáng chú ý, điểm sạt lở lần này chỉ cách vị trí sạt lở 5 ngày trước khoảng 300m.

Trước đó, vào 22h10 ngày 2/9, tại Km215+300 (xã Hàm Liêm), đất cát cũng tràn xuống mặt đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, khiến giao thông bị ảnh hưởng trong nhiều giờ.