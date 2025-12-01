Ngày 1/12, Bệnh viện Hùng Vương (TPHCM) cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận cấp cứu một bé gái 12 tuổi trong tình trạng có dị vật ở vùng kín. Theo đó, bệnh nhi tự ý nhét một cục xà bông vào âm đạo khi đang tắm.

Tại Khoa Cấp cứu, các bác sĩ đã tiến hành lấy dị vật cho bệnh nhi. Các bác sĩ nhận định, hiện tượng trẻ em trong nhóm 10-16 tuổi tự đặt dị vật vào âm đạo đang có chiều hướng gia tăng, là vấn đề nhạy cảm cần được quan tâm. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ sự tò mò tự nhiên về cơ thể ở giai đoạn dậy thì, kết hợp với tình trạng thiếu kiến thức sức khỏe sinh sản.

Bệnh cạnh đó, lứa tuổi dậy thì trải qua nhiều biến đổi cả về sinh lý lẫn tâm lý nhưng phần lớn thiếu nguồn thông tin đáng tin cậy và e ngại trao đổi với cha mẹ. Điều này dẫn đến việc các em dễ có những hành vi thử nghiệm tiềm ẩn nguy hiểm.

Bác sĩ lấy dị vật là cục xà bông ra khỏi vùng kín của bé gái. Ảnh: BVCC

Ngoài ra, việc tiếp cận nội dung không phù hợp trên các nền tảng mạng xã hội, tình trạng rối loạn tâm lý hoặc stress cũng là những yếu tố dẫn đến các hành động thiếu cân nhắc của trẻ. Trong nhiều trường hợp, trẻ tự xử lý các vấn đề về vệ sinh cơ thể mà không có sự hướng dẫn đúng đắn từ người lớn.

Các bác sĩ cảnh báo về những hệ lụy nghiêm trọng bao gồm: tổn thương niêm mạc âm đạo, nguy cơ nhiễm khuẩn dẫn đến viêm nhiễm phụ khoa, tình trạng dị vật kẹt cần can thiệp y tế, chảy máu và những tác động tiêu cực đến tâm lý. Nếu không được xử lý kịp thời, những tổn thương này có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của bệnh nhân.

Để phòng ngừa, phụ huynh cần xây dựng môi trường giao tiếp cởi mở, giúp con hiểu rõ các nguy cơ và cách chăm sóc cơ thể đúng phương pháp. Thay vì la mắng khi phát hiện vấn đề - hành động có thể khiến trẻ thêm xấu hổ và che giấu - cha mẹ nên quan sát các dấu hiệu bất thường về hành vi, tâm lý để kịp thời đưa con đi khám.

"Những tai nạn đáng tiếc này hoàn toàn có thể ngăn ngừa nếu gia đình, nhà trường và cộng đồng có sự phối hợp chặt chẽ", các bác sĩ nhấn mạnh.