Anh R.T.N (23 tuổi) được người nhà đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh trong tình trạng đau dữ dội vùng hạ vị, sưng đau tinh hoàn và sốt cao liên tục.

Trước đó, anh N. cho biết đã đi tiêm xơ búi trĩ tại cơ sở y tế địa phương. Sau vài ngày, anh bắt đầu cảm thấy đau lan từ vùng hông xuống bìu trái, kèm mệt mỏi và chán ăn, cơn đau ngày càng dữ dội như bị xé toạc.

Tại đây, qua siêu âm và chụp CT, các bác sĩ phát hiện ổ áp xe vùng hố ngồi trực tràng bên trái lan ra vùng mông và bìu trái. Dựa trên các dấu hiệu lâm sàng và kết quả cận lâm sàng, người bệnh được chẩn đoán mắc hoại tử Fournier – một dạng nhiễm trùng hoại tử cấp tính vùng tầng sinh môn, hiếm gặp nhưng có tốc độ lan rất nhanh và có thể gây tử vong nếu chậm trễ điều trị.

Bác sĩ mổ cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Nhận thấy tình trạng bệnh tiến triển nặng, ê-kíp bác sĩ của nhiều chuyên khoa đã hội chẩn khẩn cấp, nhanh chóng tiến hành phẫu thuật rạch áp xe tháo mủ, đặt dẫn lưu kiểu Hanley để kiểm soát ổ nhiễm trùng.

Bác sĩ Nguyễn Minh Đức người tham gia phẫu thuật cho biết, khi mổ phát hiện nhiều ổ mủ lan dọc khoang cạnh trực tràng, lan lên vùng chậu và gốc bìu. Đây là ca Fournier tiến triển nặng, nếu không được xử trí kịp thời, người bệnh có thể đối mặt với nguy cơ sốc nhiễm trùng và suy đa tạng.

Sau ca mổ đầu tiên, người bệnh được chăm sóc vết mổ tích cực, sử dụng kháng sinh theo kháng sinh đồ. Khi vết mổ lên mô hạt tốt, bệnh nhân được phẫu thuật cắt lọc và khâu lại da bìu ở lần điều trị thứ hai. Sau gần một tháng điều trị liên tục, sức khỏe anh N. dần ổn định, vết thương lành tốt, ăn uống và đi lại bình thường.

Theo bác sĩ Đức, hoại tử Fournier là bệnh lý nhiễm trùng nặng, thường khởi phát từ các tổn thương nhỏ ở vùng tầng sinh môn hoặc cơ quan sinh dục, sau đó lan rộng qua các lớp cân cơ dưới da, tốc độ lan rộng có thể tính theo phút hoặc theo giờ. Người bệnh có thể khởi đầu bằng sưng, nóng, đỏ vùng sinh dục, sốt, đau hoặc mệt mỏi, nhưng bệnh diễn tiến nhanh, có thể gây nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng nếu không phát hiện sớm.

Vì vậy, khi thấy dấu hiệu bất thường vùng tầng sinh môn như ngứa, nóng rát, đặc biệt kèm tiểu khó, đại tiện khó là các dấu hiệu tắc nghẽn khởi phát nhiễm trùng tầng sinh môn, người bệnh nên đến ngay bệnh viện để được chẩn đoán và xử trí kịp thời.

