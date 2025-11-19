Ngày 18/11, Bệnh viện E (Hà Nội) tiếp nhận và xử trí khẩn cấp một trường hợp xoắn tinh hoàn ở bệnh nhân trung niên. Bệnh nhân xuất hiện đau tinh hoàn nhưng chủ quan không đi khám sớm vì “từng bị một lần và tự hết”. Lần này, sau khi tự uống giảm đau nhưng tình trạng không cải thiện, người bệnh mới tới viện cấp cứu.

Thông tin từ bác sĩ Mai Văn Lực, Khoa Ngoại Tiết niệu và Nam học, cho biết bệnh nhân bị xoắn thừng tinh hoàn. Đây là tình huống “tính bằng từng phút” để bảo tồn chức năng sinh sản cho người bệnh.

Theo bác sĩ Lực, trong tua trực, ê-kíp đã liên tục trao đổi, điều phối để đưa bệnh nhân vào phòng mổ sớm nhất có thể. Ca xoắn thừng tinh giờ thứ 7–8, nếu chậm trễ, tinh hoàn có thể hoại tử, buộc phải cắt bỏ.

Ngay khi được chẩn đoán xoắn thừng tinh, bệnh nhân được chuyển mổ cấp cứu. Các bác sĩ phẫu thuật đã kịp thời tháo xoắn, ủ ấm và bảo tồn được tinh hoàn cho người bệnh.

Bác sĩ Lực ví von: “Có thể nói là đã giữ lại ‘2 tỷ đồng’ – giá trị quý nhất của bản lĩnh phái mạnh.

Xoắn tinh hoàn còn được gọi là "hội chứng mùa đông", vì sự thay đổi nhiệt độ đột ngột có thể làm cơ bìu co lại nhanh chóng dẫn đến xoắn, nhất là khi có sẵn bất thường của thừng tinh. Xoắn tinh hoàn có thể xảy ra với nam giới ở mọi lứa tuổi, nhưng hay gặp ở người trẻ tuổi (89% dưới 25 tuổi).

Bệnh thường khởi phát khi ngủ, lúc hoạt động gắng sức hoặc thời tiết trở lạnh dẫn đến kích thích cơ bìu co thắt, như thời gian qua miền Bắc rét đậm hoặc nằm điều hòa quá lạnh. Một số yếu tố nguy cơ như tuổi trước hoặc trong dậy thì, di truyền, tinh hoàn hình con lắc chuông, thừng tinh dài...

Bác sĩ Lực khuyến cáo nếu đột ngột đau tinh hoàn, đặc biệt trong thời tiết lạnh hoặc về đêm, tuyệt đối không được chủ quan, nhất là ở thanh thiếu niên. Đây là dấu hiệu cấp cứu, cần được khám ngay để tránh mất tinh hoàn vĩnh viễn.

