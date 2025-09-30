Ngày 30/9, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) cho biết đơn vị vừa cấp cứu thành công bé trai L.H.H. (5 tuổi) bị chó béc-giê tấn công, gây đa chấn thương nặng vùng mặt với vết thương hình "ngôi sao" kéo dài từ trán qua cung mày đến mi trên.

Trước đó, khi đang chơi trước nhà, cháu H. bất ngờ bị chó béc-giê của hàng xóm lao đến cắn trực diện vào vùng mặt, tạo tổn thương nặng nề, chảy máu nhiều và nguy cơ nhiễm trùng cao.

Cháu H. được đưa đến bệnh viện trong tình trạng rách nát vùng trán, cung mày và mi trên. Tại Khoa Cấp cứu, bệnh nhi được kiểm soát đường thở, giảm đau, vệ sinh vết thương và thực hiện dự phòng uốn ván, dại theo quy định.

Đánh giá mức độ nguy hiểm của tổn thương, BS.CKII Hồ Vân Phụng, Quyền Trưởng khoa Răng Hàm Mặt ngay lập tức kích hoạt mô hình "ELIP 3" (Emergency - Liên chuyên khoa - Intensive - Prompt), huy động đồng thời ba chuyên khoa: Mắt, Răng Hàm Mặt và Tai Mũi Họng.

Ê-kíp phối hợp chặt chẽ, phân tích hướng rách, dự trù biến chứng vùng mặt và hốc mắt, sắp xếp thứ tự can thiệp để không bỏ sót tổn thương sâu, đồng thời bảo tồn tối đa mô sống nhằm hạn chế sẹo lâu dài. Trong hơn hai giờ phẫu thuật, các bác sĩ tiến hành cắt lọc, tái tạo nhiều lớp mô vùng trán, cung mày và mi trên.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 thực hiện ca phẫu thuật trong khung 'giờ vàng'. Ảnh: BVCC

Đặc biệt, ê-kíp đã khôi phục rìa mi và mép mi đúng giải phẫu để đảm bảo chức năng nhắm mở mắt và bảo vệ hệ thống lệ đạo. Kỹ thuật khâu ẩn theo nếp da và tái lập trục lông mày được áp dụng nhằm cải thiện tối đa yếu tố thẩm mỹ cho bệnh nhi.

"Với vết thương mặt - mi ở trẻ, từng phút đều quý. Tổn thương không chỉ ảnh hưởng đến quá trình lành vết thương mà còn đến thị lực, chức năng bảo vệ nhãn cầu, thẩm mỹ vùng hàm mặt và cả tâm lý của trẻ khi lớn lên", bác sĩ Phụng nhấn mạnh.

Bác sĩ Phụng cho biết thêm, sự phối hợp liên chuyên khoa ngay từ đầu giúp đánh giá toàn diện và phẫu thuật trong "giờ vàng" - yếu tố then chốt quyết định kết quả điều trị.

Sau phẫu thuật, bệnh nhi được theo dõi sát thị lực, chăm sóc vết thương, kiểm soát nhiễm trùng và điều trị theo quy trình chuẩn hóa. Cháu H. đã xuất viện sau 2 tuần điều trị với tình trạng ổn định. Theo kế hoạch, bé sẽ tiếp tục được cắt chỉ, theo dõi thị lực và trị liệu sẹo để tối ưu kết quả thẩm mỹ khi trưởng thành.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1, tổn thương do chó cắn ở trẻ nhỏ thường rất nghiêm trọng do chiều cao của các bé ngang vùng đầu của chó. Vết thương dạng kéo xé nhiều tầng mô tiềm ẩn nguy cơ sẹo xấu, nhiễm trùng và ảnh hưởng thị lực.

Bệnh viện khuyến cáo người dân cần quản lý vật nuôi có trách nhiệm: rọ mõm và dùng dây dắt với các giống chó có bản năng bảo vệ cao; tiêm phòng dại đầy đủ cho chó, tẩy giun định kỳ; tuyệt đối không để trẻ chơi một mình với chó, kể cả chó quen thuộc. Khi bị chó cắn, cần rửa vết thương tối thiểu 15 phút bằng nước và xà phòng, che gạc sạch và đến bệnh viện ngay; không tự bôi thuốc lá hay thuốc màu, không tự khâu tại nhà.