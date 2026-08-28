Ông Grosman Eugenne, sinh năm 1945, quốc tịch Mỹ, đang từ Lào về Việt Nam làm thủ tục nhập cảnh thì bất ngờ có biểu hiện hạ đường huyết, chóng mặt ngã xuống khu vực cửa khẩu.

Phát hiện sự việc, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) cùng lực lượng Kiểm dịch y tế Lao Bảo nhanh chóng tiếp cận, tiến hành sơ cứu và kiểm tra tình trạng sức khỏe của hành khách.

Du khách nước ngoài được cấp cứu kịp thời.

Sau khi được chăm sóc, theo dõi, sức khỏe ông Grosman Eugenne đã ổn định.

Trong quá trình được hỗ trợ, ông Grosman Eugenne chia sẻ hiện không có gia đình, vợ con. Ông bày tỏ mong muốn sau khi qua đời sẽ hiến tạng cho nền y học Việt Nam, để các bộ phận cơ thể có thể tiếp tục được sử dụng, góp phần cứu chữa và mang lại cơ hội sống cho những người bệnh. Chia sẻ này khiến những người có mặt xúc động.