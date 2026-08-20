Ngày 20/8, ông Hồ Công Minh, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang tìm nhà đầu tư để cho thuê 16 cơ sở nhà, đất dôi dư theo cơ chế đặc thù.

Các cơ sở này nằm tại các phường Đông Hà và Nam Đông Hà, nơi từng là Trung tâm chính trị - hành chính tỉnh Quảng Trị.

Trong số 16 cơ sở trên có: trụ sở làm việc cũ của Tỉnh ủy tại số 30 đường Hùng Vương, với diện tích đất 12.086m², giá trị tài sản còn lại hơn 434,9 tỷ đồng; nhà, đất của Sở Y tế tại số 32 và 34 đường Trần Hưng Đạo với diện tích 3.000m², giá trị còn lại hơn 64,5 tỷ đồng; nhà, đất của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 8 tại số 47 đường Hùng Vương với diện tích 3.170m², giá trị còn lại gần 66 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong danh sách còn có trụ sở làm việc của nhiều cơ quan trước khi sáp nhập tỉnh.

Trụ sở Tỉnh ủy Quảng Trị cũ. Ảnh H.L

Theo ông Minh, việc cho thuê nhằm mục đích khai thác tạm thời các trụ sở trong thời gian ngắn hạn, tránh để công trình bỏ không, xuống cấp, gây lãng phí. Thời gian cho thuê thực hiện theo từng giai đoạn 5 năm, tổng thời gian tối đa 10 năm và có thể kéo dài theo quy định.

Nhà đầu tư được cải tạo cơ bản công trình để phù hợp với công năng khai thác nhưng không được phá vỡ kết cấu chính. Khi hết thời hạn, Nhà nước có thể thu hồi các cơ sở này; nhà đầu tư không được bồi thường đối với phần tài sản đã đầu tư.

Về lâu dài, các cơ sở nhà, đất sẽ được xử lý theo từng phương án phù hợp quy hoạch như chuyển sang đất thương mại, dịch vụ, đất ở; chỉnh trang đô thị, xây dựng không gian công cộng hoặc bố trí làm trụ sở dùng chung.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo đẩy nhanh việc sắp xếp, xử lý và khai thác nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Đến nay, tỉnh đã phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý 3.364/4.981 cơ sở nhà, đất. Trong đó, 2.566 cơ sở tiếp tục sử dụng, 165 cơ sở được điều chuyển và 633 cơ sở chuyển giao cho địa phương quản lý, xử lý.