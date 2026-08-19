Chiều 19/8, Bộ Tư lệnh TPHCM thông tin kết quả mới nhất công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng.

Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, tại rãnh mộ thứ hai (khu B), lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, đào hơn 500m³ đất để tiếp cận các khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ.

Ghi nhận của PV VietNamNet, trưa cùng ngày, thời thiết TPHCM có mưa lớn nhưng các chiến sĩ thuộc Đội K74 vẫn nỗ lực làm việc. Qua đó, đội quy tập phát hiện, cất bốc 11 hài cốt liệt sĩ cùng 5 bộ di vật.

Các chiến sĩ thuộc Đội K74 (Bộ Tư lệnh TPHCM) dầm mưa để hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong ngày 19/8. Ảnh: BTL

Từ ngày 23/6 đến nay, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập 379 hài cốt liệt sĩ cùng 211 bộ di vật kèm theo tại công viên Lê Thị Riêng. Trong số này, 346 hài cốt được phát hiện riêng lẻ; 33 hài cốt còn lại được quy tập tại 8 vị trí thuộc các mộ tập thể ở khu A và khu B.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập 379 hài cốt liệt sĩ tại hai rãnh mộ (khu A và B) ở công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: BTL

Tại khu mộ tập thể ở ấp Lạc An 3 (xã Thường Tân), sau 3 ngày khẩn trương triển khai, Bộ Tư lệnh TPHCM đã hoàn thành công tác tìm kiếm, quy tập, phát hiện 5 hài cốt liệt sĩ.

Trước đó, đội quy tập đã xử lý gần 1.000m³ đất, mở rộng phạm vi tìm kiếm hơn 10m quanh miệng giếng nước và đào sâu khoảng 10m. Căn cứ tài liệu, dấu hiệu tại hiện trường và thông tin từ nhân chứng, bước đầu xác định các liệt sĩ hy sinh trong các năm 1968 và 1970.

Cùng ngày, đội quy tập cũng hoàn thành công tác tìm kiếm, quy tập, phát hiện 5 hài cốt liệt sĩ Tại khu mộ tập thể ở ấp Lạc An 3, xã Thường Tân (TPHCM). Ảnh: BTL

Ngay sau khi phát hiện hài cốt, Bộ Tư lệnh TPHCM chỉ đạo thực hiện đầy đủ quy trình thu thập, bảo quản, bàn giao hài cốt và di vật theo quy định, bảo đảm chặt chẽ, trang nghiêm. Các cơ quan chuyên môn tiếp tục xác minh thông tin, hoàn thiện hồ sơ, phục vụ công tác xác định danh tính các liệt sĩ.

Huế hoàn tất việc bàn giao 3.908 mẫu hài cốt liệt sĩ

Cùng ngày, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Huế cho biết đã hoàn tất việc bàn giao 3.908 mẫu hài cốt liệt sĩ cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính.

Cụ thể, trong chiều 18/8, Bộ CHQS TP Huế đã bàn giao thêm 1.065 mẫu hài cốt liệt sĩ. Đây là đợt bàn giao thứ 6, đồng thời là đợt cuối cùng trong kế hoạch chuyển giao mẫu phục vụ giám định ADN.

Theo Trung tá Nguyễn Thọ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS TP Huế, công tác vận chuyển, bàn giao cho đơn vị nhận mẫu được thực hiện chu đáo, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện. 100% mẫu hài cốt liệt sĩ bàn giao đều bảo đảm đủ điều kiện để tiến hành thực hiện giám định ADN.

Bộ CHQS TP Huế bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ cho Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam. Ảnh: Lê Sáu

Trước đó, ngày 26/5, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Huế, thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” bắt đầu từ Nghĩa trang liệt sĩ Phong Mỹ (phường Phong Điền).

Sau gần 3 tháng thực hiện, lực lượng chức năng đã hoàn thành việc lấy mẫu vào ngày 13/8. Kết quả này vượt tiến độ Quân khu 4 giao 6 tháng và vượt tiến độ Ban Chỉ đạo Quốc gia giao 8 tháng.

Trong tổng số 7.282 phần mộ chưa xác định thông tin tại 42 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn TP Huế, các đơn vị đã lấy được 3.908 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện phục vụ giám định ADN.

Những dấu mốc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng - Ngày 28/5: Bộ Tư lệnh TPHCM phát đi thông báo tìm kiếm "nhân chứng" có mặt trong bức ảnh vào thời điểm chôn cất các chiến sĩ hy sinh ngày 12/2/1968. - Ngày 8/6: Ban Chỉ đạo quốc gia 515 tổ chức hội thảo về xác minh, kết luận thông tin mộ tập thể liệt sĩ tại nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán (nay là khu vực công viên Lê Thị Riêng). - Ngày 23/6, lực lượng chức năng tiến hành đào thăm dò, phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ tại khu vực phía sau nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. - Ngày 6/7: Triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. - Đến nay, 379 hài cốt liệt sĩ cùng 211 bộ di vật được tìm thấy.

Bộ đội đào giếng nước ở TPHCM, tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, đội quy tập vừa phát hiện thêm 13 hài cốt liệt sĩ, gồm 3 bộ dưới một giếng nước ở xã Thường Tân và 10 bộ tại công viên Lê Thị Riêng.