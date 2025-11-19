Thông tin từ Bệnh viện cho biết, ngày 17/11, bệnh nhân B.V.L (trú tại Cao Phong, Phú Thọ) được đưa vào Khoa Cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng.

Cụ thể, trong lúc làm việc, bệnh nhân bị quạt trần đang quay chém vào đầu. Tại bệnh viện, các bác sĩ ghi nhận nhiều tổn thương nghiêm trọng ở vùng thái dương - đỉnh trái có vết rách dài 15cm với bờ nham nhở, lộ xương và cơ đứt. Ngoài ra, tại bả vai trái cũng xuất hiện vết thương dài 10cm kèm nhiều dị vật.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị chấn thương hàm mặt, gãy cung tiếp gò má trái kèm vết thương thái dương - đỉnh trái, bả vai trái do tai nạn lao động.

Bệnh nhân vào viện cấp cứu với vết thương lớn ở trên đầu. Ảnh: BVCC

Bệnh nhân ngay lập tức được băng ép cầm máu, tiêm huyết thanh kháng độc tố uốn ván (SAT) trước khi chuyển đến chuyên khoa Răng Hàm Mặt để tiếp tục điều trị.

Sau trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần đặc biệt thận trọng khi làm việc gần các thiết bị như quạt trần, quạt công nghiệp, máy cắt, máy khoan… nhất là trong không gian trần thấp hoặc khi phải leo cao.

Khi làm việc trong khu vực có quạt trần, người lao động cần: Tắt nguồn điện và chờ quạt dừng hẳn; Trang bị bảo hộ như mũ cứng, găng tay, kính bảo hộ; Quan sát kỹ môi trường làm việc trước khi sửa chữa, dọn dẹp, lắp đặt để tránh tiếp xúc với vật quay tốc độ cao.

Trong trường hợp xảy ra tai nạn, người bệnh không rửa vết thương bằng nước bẩn, không cạy dị vật, không dùng lá thuốc hay mẹo dân gian và nên dùng gạc hoặc vải sạch băng ép, cố định vùng tổn thương và đến cơ sở y tế sớm nhất.