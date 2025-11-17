Ngày 14/11, thí sinh nổi tiếng của chương trình thử thách sinh tồn hoang dã ở núi Thất Tinh, Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) - biệt danh “mỹ nhân lạnh", đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau 37 ngày tham gia cuộc thi.

Kết quả chẩn đoán cho thấy cô bị suy dinh dưỡng, không vượt qua được kiểm tra sức khỏe và buộc phải rút lui đầy tiếc nuối. Hiện cô được truyền dịch bổ sung dinh dưỡng và tình trạng đã ổn định.

Thí sinh nữ duy nhất của chương trình phải bỏ cuộc. Ảnh: QQ

Trưởng ban trọng tài của cuộc thi sinh tồn tại núi Thất Tinh, cho biết: “Cô ấy quá chú trọng vào cuộc thi, căng thẳng quá mức nên dẫn đến nôn mửa. Lúc đó cả người choáng váng rồi ngất đi", thông tin từ QQ.

Người này kể thêm, may mắn lúc đó có người ở cạnh đỡ kịp và đưa cô đi cấp cứu: “Khi tỉnh lại, câu đầu tiên ‘mỹ nhân lạnh’ hỏi là: ‘Đây là đâu? Tôi phải đi đâu?’. Cô ấy trông vô cùng tiếc nuối, liên tục nói ‘không cam tâm’, ‘đã khiến mọi người phải lo lắng rồi’”.

Gần đây, cuộc thi “thử thách sinh tồn hoang dã" gồm 100 người tham gia tại núi Thất Tinh, Trương Gia Giới đặc biệt gây chú ý.

Thí sinh phải vượt qua các thử thách sinh tồn trong điều kiện khắc nghiệt. Một số người đã phải tạm dừng hoạt động do thời tiết xấu, trong khi nữ thí sinh duy nhất còn trụ lại trên đường đua - “mỹ nhân lạnh” (gần 30 tuổi) nhận được sự chú ý đặc biệt.

Theo truyền thông, sau 14 ngày thi, cô gầy rộc đi, phải ăn quả rừng và rau dại để cầm hơi, môi và đầu ngón tay nứt nẻ. Vẻ ngoài lấm lem, hốc hác khác hẳn so với hình ảnh xinh đẹp trước khi thi.

Ngày 24/10, phóng viên tiếp cận “mỹ nhân lạnh”, khi đó đã tham gia thử thách được 16 ngày. Cô cho biết tình trạng bản thân vẫn “tạm ổn”.

Cô không dự đoán mình có thể trụ được bao lâu: “Qua được ngày nào hay ngày đó. Nhiều loại rau quả dại tôi không biết là gì, chỉ dám nếm thử một chút. Nếu không ăn được thì lập tức gây nôn, súc miệng. Nếu ăn được thì lần sau tiếp tục dùng”.

Hình ảnh cô gái trước và sau khi tham gia cuộc thi 14 ngày. Ảnh: QQ

Cô gái trẻ cũng cảnh báo: “Cách làm này rất nguy hiểm, mọi người đừng thử”.

Được biết, mùa 2 của giải đang diễn ra tại khu cắm trại của danh thắng núi Thất Tinh. Thí sinh trụ lại lâu nhất sẽ giành ngôi vô địch, nhận thưởng 200.000 NDT (hơn 740 triệu đồng) cùng giấy chứng nhận danh dự.

Giải còn có hạng mục “nhiệm vụ sinh tồn 10 ngày”, tính theo chu kỳ 10 ngày. Thí sinh có thể chọn nhận thưởng rồi dừng lại, hoặc tiếp tục thử thách. Tính đến hiện tại, còn 16 người tiếp tục thi đấu.

Ngoài ra, một nguồn tin khác cho hay, đơn vị tổ chức "thử thách sinh tồn" tiết lộ: mùa giải 3 sẽ có giải thưởng vô địch trị giá 500.000 NDT (hơn 1,7 tỷ đồng) nhưng hiện chưa mở đăng ký. Trong buổi livestream hôm 28/10, ban tổ chức còn chủ động gửi lời mời “mỹ nhân lạnh” về làm việc tại đơn vị.