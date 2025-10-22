Ngày 22/10, Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM) cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp bị rắn lục đuôi đỏ cắn.

Trước đó, khi vào nhà vệ sinh đánh răng lúc sáng sớm, bệnh nhân vừa đưa tay lấy bàn chải thì bất ngờ bị một con rắn lục đuôi đỏ dài hơn nửa mét cắn vào ngón tay cái. Điều đáng lo ngại, con rắn đã len lỏi vào tận nhà vệ sinh mà gia chủ hoàn toàn không hay biết.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, sinh hiệu ổn định, tuy nhiên ngón tay cái bị sưng đỏ và cơn đau lan nhanh. Xác định nguy cơ nhiễm nọc rắn và nhiễm trùng, người bệnh được sơ cứu ngay bằng cách rửa sạch vết thương, tiêm phòng uốn ván và chuyển Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc để điều trị chuyên sâu.

Trong ngày đầu, vết cắn sưng nề lan dần lên bàn tay và cẳng tay kèm cảm giác đau nhức. Siêu âm phần mềm ghi nhận phù nề mô mềm nhưng không tổn thương mạch máu. Các xét nghiệm đông máu và sinh hóa nằm trong giới hạn an toàn, chỉ số CK tăng nhẹ và giảm dần trong quá trình theo dõi.

Bệnh nhân được sử dụng huyết thanh kháng nọc rắn lục tinh chế 1000 LD50. Nọc rắn lục đuôi đỏ chứa các enzyme fibrinogenase và haemorrhagin có thể gây rối loạn đông máu và phá hủy mô, do đó điều trị sớm bằng huyết thanh là yếu tố quyết định cứu sống bệnh nhân.

Nhờ hệ thống kho thuốc hiếm do Sở Y tế TPHCM thành lập để điều phối nguồn thuốc trên toàn địa bàn, bệnh nhân đã nhanh chóng được cung cấp huyết thanh kháng nọc rắn đúng lúc.

Vết thương ngón tay cái bên trái sau khi bị rắn lục xanh đuôi đỏ cắn. Ảnh: BVCC

Song song với việc sử dụng huyết thanh, bệnh nhân được điều trị kháng sinh phòng viêm mô tế bào sau rắn cắn, kết hợp chăm sóc vết thương và nâng đỡ toàn diện tổng trạng. Sau 7 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân đã hồi phục tốt.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết, hằng năm, vào mùa mưa, bệnh viện tiếp nhận nhiều trường hợp bị rắn cắn, đặc biệt là rắn lục đuôi đỏ. Vì vậy, người dân cần cảnh giác khi đi lại nhất là ở khu vực bụi rậm, đồng ruộng, vườn cây.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo, nếu bị rắn cắn, nạn nhân cần đến ngay cơ sở y tế có khả năng cấp cứu và truyền huyết thanh kháng nọc. Tuyệt đối không áp dụng các cách dân gian như rạch vết thương, hút nọc hay đắp lá cây, bởi chúng có thể gây nhiễm trùng, hoại tử, thậm chí, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.