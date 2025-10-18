Ngày 11/10, một người đàn ông 34 tuổi bị rắn hổ mang cắn vào tay phải khi đi đánh cá cùng vợ. Thay vì đến bệnh viện, anh tìm thầy lang bôi cao, rạch máu, đắp lá thuốc. Chiều 12/10, vết cắn sưng nề, tím đen, chảy mủ, bệnh nhân khó thở, nói sảng. Gia đình đưa anh đến bệnh viện tỉnh cấp cứu và được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, viêm mô tế bào, thở máy, dùng thuốc vận mạch, rồi chuyển khẩn cấp đến Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Tại đây, dù được tiêm huyết thanh kháng nọc, hồi sức tích cực, lọc máu, phẫu thuật rạch tháo hoại tử, bệnh nhân vẫn tử vong sáng 17/10 do nhập viện muộn, nọc độc gây hoại tử lan rộng, nhiễm trùng nặng, suy đa tạng.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, tiếc nuối vì bệnh nhân bỏ lỡ “giờ vàng” điều trị. Nếu đến viện sớm, tiêm huyết thanh kịp thời, anh có thể tránh hoại tử, nhiễm độc, còn cơ hội sống.

Theo bác sĩ Nguyên, hiện nay phác đồ điều trị rắn hổ mang cắn tại Việt Nam thuộc hàng tốt nhất thế giới, với nhận diện rắn nhanh, chẩn đoán lâm sàng, xét nghiệm nọc độc và điều trị tích cực.

Bác sĩ cấp cứu bệnh nhân rắn cắn. Ảnh: Nguyên Hà.

Mùa mưa bão, rắn độc như hổ mang, rắn lục, cạp nia rời nơi trú ẩn, bò vào khu dân cư, tăng nguy cơ cắn người, nhất là ban đêm. Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận nhiều ca nhập viện do kiểm tra ruộng vườn, dọn dẹp sau bão hoặc rắn chui vào nhà cắn người đang ngủ. Rắn độc gây sưng, hoại tử, nhiễm trùng, tàn phế, thậm chí tử vong. Rắn hổ mang, cạp nia gây liệt, suy hô hấp; rắn lục gây rối loạn đông máu.

Phòng tránh và xử trí khi bị rắn cắn

- Khi gặp rắn, không chủ động bắt rắn, chỉ nên xua đuổi hoặc tiêu diệt khi cần thiết.

- Cẩn trọng quan sát khi làm việc, dọn dẹp ở bụi cây, đống rác, lá mục, gạch đá, khe hốc, hang đất - nơi rắn thường ẩn náu.

- Dùng đèn chiếu sáng khi đi lại, làm việc ban đêm; khi lao động dùng dụng cụ, mang ủng, găng tay, mũ bảo hộ, hạn chế dùng tay không.

- Không ngủ dưới nền nhà hoặc các nơi sát mặt đất; nên đóng kín cửa tầng 1 ban đêm để tránh rắn chui vào nhà.

- Nếu bị rắn cắn, nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất.

- Với rắn có thể gây liệt (rắn hổ, rắn cạp nia, rắn biển...), băng ép phía trên vết cắn và cố định chi bị cắn để hạn chế nọc độc lan rộng. Chú ý lực băng ép không quá chặt, đảm bảo vẫn sờ thấy mạch đập ở phần chân tay được băng ép.

- Tuyệt đối không rạch vết thương, không đắp lá thuốc, không chích hút nọc. Đặc biệt không mất thời gian đi tìm thầy lang, lá thuốc.

- Nếu bệnh nhân có dấu hiệu liệt, khó thở trước khi tới viện, cần hỗ trợ hô hấp tại chỗ trong điều kiện cho phép.

