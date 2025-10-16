Ngày 16/10, Bệnh viện Đa khoa Tâm Phúc (phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng) cho biết vừa cấp cứu thành công một trường hợp nuốt phải viên thuốc còn nguyên vỏ.

Viên thuốc còn nguyên vỏ được phát hiện tại vị trí cuối dạ dày của bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Trước đó, bệnh nhân nam 52 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng dữ dội. Qua thăm khám lâm sàng, bệnh nhân được bác sĩ chỉ định nội soi dạ dày và phát hiện tại môn vị có dị vật là viên thuốc còn nguyên vỏ, gây trầy xước niêm mạc dạ dày.

Ngay sau đó, các bác sĩ đã tiến hành nội soi gắp dị vật và lấy ra thành công, đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Qua khai thác tiền sử bệnh, bệnh nhân này cho biết khoảng 5 ngày trước khi nhập viện, ông bị cảm cúm và tự mua thuốc uống, nhưng không biết đã nuốt nhầm viên thuốc còn nguyên vỏ.

Theo bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tâm Phúc, dị vật đường tiêu hóa không phải ít gặp, nhưng nuốt phải viên thuốc còn nguyên vỏ là trường hợp khá hiếm.

Qua trường hợp này, bác sĩ khuyến cáo người dân cần thận trọng khi uống thuốc, đặc biệt với các loại thuốc cắt lẻ. Nếu lỡ nuốt phải thuốc còn nguyên vỏ hoặc dị vật khác, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.