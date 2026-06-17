Tom Holland và Zendaya tại sự kiện gần đây. Ảnh: WireImage

Ngay sau bài trả lời phỏng vấn tạp chí Esquire về những bức ảnh cưới do AI tạo của Zendaya, diễn viên Tom Holland chính thức xác nhận anh và nữ diễn viên cùng tuổi đã là vợ chồng. Trước đó đã xuất hiện nhiều thông tin về việc cặp diễn viên Người Nhện bí mật kết hôn, trong đó có cả stylist Zendaya xác nhận, nhưng hai nhân vật chính chưa một lần liên tiếng xác nhận.

Liên quan tới bức ảnh được cho là ảnh cưới của Tom và Holland Zendaya diễn ra tại Lake Como (Italy), Tom Holland nói bà của anh đã nhìn thấy những bức ảnh giả mạo do AI tạo ra và rất giận cháu mình vì nghĩ Tom Holland đã không mời mình tới đám cưới. Khi phóng viên Esquire hỏi liệu nam diễn viên có phải nhắn tin giải thích cho các thành viên còn lại trong gia đình không, Tom Holland đáp: "Không! Bởi vì tất cả đều có mặt ở đó".

Mới đây Tom Holland và Zendaya lần đầu công khai xuất hiện cùng nhau sau 5 năm tại sự kiện chụp hình quảng bá cho phim Spider-Man: Brand New Day mà họ đóng chung tại Tây Ban Nha sẽ công chiếu toàn cầu vào cuối tháng 7 tới.

Tom Holland và Zendaya cùng sinh năm 1996. Cặp đôi nên duyên khi đóng cặp trong loạt phim Người Nhện. Cặp đôi gặp nhau lần đầu tiên trong khi quay Spider-Man: Homecoming năm 2017 và xác nhận mối quan hệ tình cảm vào năm 2021. Dù vậy họ rất hiếm khi xuất hiện cùng nhau và đã bí mật kết hôn rồi tháng 3/2026 sau khi công chúng phát hiện nữ diễn viên đeo nhẫn đính hôn khi dự lễ trao giải Quả cầu vàng vào tháng 1.

Zendaya được đánh giá là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất với giới trẻ hiện tại. Sắp tới không chỉ tái xuất trong Spider-Man: Brand New Day, cô còn đóng chính trong phần 3 bom tấn Dune ra mắt cuối năm. Trong khi đó Tom Holland cũng gây chú ý không kém khi đóng chính bom tấn The Odyssey của Christopher Nolan.

Tom Holland và Zendaya trong "Spider-Man: Brand New Day":