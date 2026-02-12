Tobey Maguire (51 tuổi) trở thành tâm điểm bàn tán sau khi loạt ảnh xuất hiện thân thiết bên người mẫu Mishka Silva (20 tuổi) tại Super Bowl được lan truyền. Theo Daily Mail, cả 2 ngồi cạnh nhau trong khu vực VIP và có nhiều tương tác “tình tứ”.

Trong một khoảnh khắc gây chú ý, Mishka đặt chân lên hàng ghế phía trước chỗ Tobey ngồi. Dù không có hành động quá rõ ràng, ngôn ngữ cơ thể và ánh mắt của họ khiến nhiều người nhận xét mối quan hệ dường như vượt trên mức bạn bè thông thường.

Tobey Maguire tình tứ bên người mẫu kém 31 tuổi.

Điều khiến dư luận xôn xao là chênh lệch tuổi tác giữa hai người. Mishka Silva sinh năm 2006, chỉ lớn hơn con gái của Tobey Maguire và vợ cũ Jennifer Meyer 1 tuổi.

Khu vực VIP nơi cả 2 xuất hiện quy tụ nhiều ngôi sao hạng A như Travis Scott, Dylan Sprouse, Kevin Costner, Jessica Alba và Cardi B. Tuy nhiên, trước làn sóng đồn đoán, cả Tobey lẫn Mishka đều chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Mishka hiện là người mẫu có gần 1 triệu người theo dõi trên Instagram và TikTok, từng hợp tác với các thương hiệu như Guess, Steve Madden, Smashbox, Too Faced… Tháng 9/2025, cô kỷ niệm 6 năm ký hợp đồng người mẫu đầu tiên và bày tỏ mong muốn được sải bước trên các sàn diễn thời trang cao cấp. Mishka cũng từng chia sẻ mình thích sự bốc đồng và không ngại bị những người “không phù hợp” ghét bỏ.

Mishka Silva sở hữu nhan sắc và hình thể quyến rũ.

Tobey Maguire sinh năm 1975 tại California (Mỹ), bắt đầu sự nghiệp từ cuối thập niên 1980 và dần khẳng định tên tuổi qua các phim như The Ice Storm (1997), The Cider House Rules (1999).

Bước ngoặt lớn đến năm 2002 khi anh vào vai Peter Parker trong loạt phim Spider-Man (Người Nhện). 3 phần phim ra mắt năm 2002, 2004 và 2007 đều đạt doanh thu ấn tượng đưa Tobey trở thành một trong những ngôi sao Hollywood nổi bật đầu những năm 2000.

Nam diễn viên trong "Spider-Man 2":

Nguồn: Daily Mali, Parade