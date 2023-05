Ra mắt năm 2018, Spider-Man: Into the Spider-Verse được đánh giá là một trong những phần phim hay nhất về Người Nhện. Tác phẩm mang về hơn 384 triệu USD trên toàn thế giới và tượng vàng Oscar 2019 cho Phim hoạt hình xuất sắc nhất.

Đây không chỉ là một trong những bộ phim hay nhất về Spider-Man mà còn nằm trong top tác phẩm siêu anh hùng xuất sắc nhất. Siêu phẩm hoạt hình thắng lớn cả về mặt doanh thu lẫn nghệ thuật và có lượng fan đông đảo.

Có tới 240 nhân vật xuất hiện trong phim.

Tiếp nối thành công trên, Spider-Man: Across the Spider-Verse (Người Nhện: Du hành vũ trụ nhện) được đầu tư hoành tráng cả về chất lượng. Thành công lớn của Spider-Man: Into the Spider-Verse đặt cả ê kíp đứng trước áp lực nặng nề.

Sony đã chi tới 100 triệu USD (khoảng 2.300 tỷ đồng) để sản xuất phần phim này và biến Người Nhện: Du hành vũ trụ nhện thành phim hoạt hình có số lượng nhân vật lớn nhất trong lịch sử với 240 nhân vật trải dài qua 6 vũ trụ.

Nhà sản xuất Amy Pascal cho biết: "Bộ phim hoành tráng hơn rất nhiều và sẽ có tất cả những pha hành động mà mọi người đang mong đợi. Nhưng điều mong muốn là các phân cảnh hành động sẽ bắt nguồn từ quá trình phát triển nhân vật và chúng tôi luôn kể một câu chuyện hay. Quy mô bộ phim thực sự lớn, chúng tôi đi vào rất nhiều phiên bản khác nhau của Vũ trụ Nhện và thành phố New York".

Các nhà làm phim đã sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau để tác phẩm trông giống như một khung truyện tranh. Tông màu và phong cách hình ảnh chịu ảnh hưởng từ những tác phẩm anime và manga Nhật Bản. Yếu tố màu sắc cũng như tốc độ khung hình được xử lý một cách có chủ đích nhằm tạo ra hiệu ứng tối đa.

Các diễn viên trong buổi ra mắt 'Người Nhện: Du hành vũ trụ nhện' tại Mỹ.

Người Nhện: Du hành vũ trụ nhện có sự tham gia lồng tiếng của Jake Johnson, Oscar Isaac, Shameik Moore và Hailee Steinfeld - nữ diễn viên từng được đề cử Oscar năm 15 tuổi.... Phim chính thức ra rạp từ 1/6/2023.