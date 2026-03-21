Mỹ Tâm - Mai Tài Phến khiến fan thổn thức bởi hành trình 9 năm bền bỉ

Từ lần hợp tác đầu tiên năm 2017 đến dự án điện ảnh Tài gây chú ý vào tháng 3/2026, Mỹ Tâm - Mai Tài Phến đã tạo ra hàng loạt khoảnh khắc khiến dân mạng không ngừng "đẩy thuyền". Dù chưa một lần chính thức xác nhận nhưng những tương tác tự nhiên của họ cùng hàng triệu lượt yêu thích trên mạng xã hội khiến khán giả tin rằng đây không còn là tin đồn nữa.

Mọi chuyện bắt đầu từ MV Đừng hỏi em (2017) khi Mai Tài Phến đóng vai nam chính si tình bên Họa mi tóc nâu. Đến năm 2019, bộ phim Chị trợ lý của anh đã thực sự thổi bùng ngọn lửa hoài nghi với loạt cảnh hôn đắm đuối. Hậu trường phim tràn ngập những khoảnh khắc Mỹ Tâm gọi "anh" đầy tự nhiên, còn chàng diễn viên kém 10 tuổi lại cười ngượng ngùng ẩn ý.

Đỉnh điểm là tại concert See the light, Mỹ Tâm bất ngờ đưa hình ảnh tình tứ của cả 2 lên màn hình lớn trước hàng chục nghìn khán giả. Nhiều fan gọi Mai Tài Phến là "anh rể tương lai" sau nhiều dấu hiệu tình cảm của cặp đôi. Đặc biệt, Tết 2026 vừa qua, Mai Tài Phến tiếp tục bị phát hiện ăn Tết tại quê nhà Mỹ Tâm.

Cặp đôi trong các hoạt động quảng bá của phim "Tài".

Tính đến giữa tháng 3/2026, bộ phim Tài do Mai Tài Phến đạo diễn và Mỹ Tâm sản xuất đã chính thức cán mốc gần 100 tỷ đồng chỉ sau ít ngày ra rạp. Trong chuỗi cinetour, Mỹ Tâm gây sốt khi liên tục xưng "em" với Mai Tài Phến.

Đặc biệt, đoạn clip mới đây cả hai nhảy theo nhạc Good Goodbye của Hwasa đã thu về hàng chục triệu lượt xem. Ánh mắt Mai Tài Phến dành cho Mỹ Tâm và hành động cùng tạo hình trái tim hướng về nhau khiến fan hào hứng sau gần 1 thập kỷ đồng hành của cặp đôi.

Mai Tài Phến và Mỹ Tâm nhảy theo nhạc "Good Goodbye":

Hoa hậu Thanh Thủy - Trịnh Thăng Bình: "Cú nổ" truyền thông bất ngờ

Tin đồn hẹn hò bùng nổ khi cả 2 liên tục bị soi sử dụng đồ đôi và check-in tại cùng một địa điểm du lịch vào đầu năm nay. Trịnh Thăng Bình vốn nổi tiếng với vẻ ngoài lãng tử, hào hoa, nay lại đẹp đôi khi đứng cạnh một Thanh Thủy trẻ trung, rạng rỡ. Nhiều nguồn tin thân cận cho biết, nam ca sĩ đã hẹn hò Thanh Thủy trong hơn nửa năm qua.

Hoa hậu Thanh Thủy và Trịnh Thăng Bình.

Hình ảnh Thanh Thủy khoác tay thân mật cùng Trịnh Thăng Bình trên phố đã nhanh chóng leo thẳng lên top tìm kiếm. Dù phía đại diện vẫn giữ thái độ im lặng hoặc trả lời tôn trọng việc riêng của nghệ sĩ nhưng việc Thanh Thủy thường xuyên xuất hiện tại studio riêng của Trịnh Thăng Bình và thậm chí sử dụng xe riêng của anh để đi sự kiện khiến nhiều người tò mò về quan hệ thực sự của cặp đôi.

Khán giả dành nhiều lời khen ngợi cho cặp đôi này bởi sự tương xứng về ngoại hình chuẩn đẹp, một bên là nam nghệ sĩ đa tài, một bên là nàng hậu xinh đẹp. Sự kết hợp của họ không chỉ nhận được sự ủng hộ về mặt tình cảm mà còn hứa hẹn những dự án chung trong tương lai.

Minh Phi

Ảnh: Tư liệu, video: MT