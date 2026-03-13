Trong buổi showcase diễn ra trước Tết 2026, ở vị trị của một đạo diễn kiêm biên kịch - diễn viên chính của phim Tài, Mai Tài Phến có chia sẻ: “Điều bản thân lo nhất chính là không làm cho cô Út (Mỹ Tâm) mất niềm tin, sau khi đã trao nhiều trọng trách quan trọng của dự án cho anh…”.

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến.

Tài hiền và lành

Có ai đó từng nói bộ phim cũng là một phần tính cách của đạo diễn, trong trường hợp của Tài, điều đó gần như chuẩn xác với Mai Tài Phến.

Một chút trầm lặng, một chút hiền, một chút lành tính phảng phất xuyên suốt câu chuyện... Bằng chứng là khán giả có thể thấy, ngay cả trong cảnh nặng nề nhất của phim khi Tài đối diện với sự sống chết của mẹ vào phút cuối, kẻ phản diện cũng chỉ tạo ra một tình huống dùng dằng để cho Tài còn cơ hội cứu mẹ…

Dĩ nhiên, mỗi bộ phim có cách triển khai tình tiết khác nhau nhưng với trường hợp của phim này, Mai Tài Phến cho thấy cái ác cũng chỉ dừng lại ở một chừng mực nhất định… Tuyến phản diện với dàn diễn viên Hồng Ánh, Kim Hải, Sỹ Toàn… vì thế cũng chỉ làm tốt vai trò theo yêu cầu của đạo diễn.

Từ góc nhìn đó, quay ngược về đường dây kịch bản sẽ thấy Tài kể theo cách rất tuyến tính. Dù cho thời lượng các cảnh hành động không hề ít, nhưng sự hồi hộp ấy vẫn không làm cho bộ phim trở nên “hung dữ” hơn.

Câu chuyện của một đứa con từng có quá khứ giang hồ, rồi quay về hướng thiện nhưng vì những món nợ tiền bạc của người mẹ mà buộc phải dấn thân để chống lại những kẻ xấu, không hề mới mẻ trên thế giới. Và đúng là Mai Tài Phến cũng không cố ý làm mới, ở cả vai trò đạo diễn, biên kịch lẫn diễn viên. Anh đã làm hết sức trong khả năng: từ việc chăm chút khâu hình ảnh, bối cảnh, đánh đấm cho ra đánh đấm… Đặc biệt là dành cho Mỹ Tâm một vai diễn, một cách tạo hình, một cú twist đủ giá trị cho khán giả cảm thấy thú vị…

Khán giả của phim ít nhiều sẽ đồng ý với suy nghĩ này khi rời khỏi rạp: Tài có tính giải trí, làm tròn trịa trong mọi khâu… cùng với điểm nhấn lớn nhất của phim là Mỹ Tâm.

Bấy nhiêu đó nếu đem ra định giá với số tiền mua vé và thời gian ngồi trong rạp của một khán giả, có thể nói không có gì là thiệt hơn!

Mỹ Tâm vừa là diễn viên vừa là nhà sản xuất.

Hướng đi mới của Mỹ Tâm

Green Film của Mỹ Tâm ra đời có thể khởi nguồn từ dự án Tài khi mọi thứ còn trên kịch bản nhưng sâu xa hơn, rõ ràng đây là một hướng đi mới của Mỹ Tâm, bên cạnh âm nhạc vẫn là thứ đã tạo dựng nên mọi thứ. Mỹ Tâm có nói Green Film mở rộng với sự đầu tư, hợp tác với tất cả các nhà làm phim. Và Tài hay Mai Tài Phến chỉ là một mắc xích ở trong đó.

Công chúng có lẽ cũng chưa bao giờ thấy Mỹ Tâm ngược xuôi nhiều như thế, xuất hiện trước mọi người nhiều như thế thông qua các buổi cinetour dày đặc ở TPHCM, miền Tây, Hà Nội và sắp tới có thể là miền Trung. Ở khía cạnh của người viết, Tài không phải là một tác phẩm dùng để chứng minh điều gì đó nhưng nó chính xác là viên gạch đầu tiên mà Mỹ Tâm muốn đặt nền móng ở con đường điện ảnh, nơi mà Green Film đang muốn tạo một vị thế tốt trong tương lai trong ngành công nghiệp văn hóa đang phát triển tốt ở Việt Nam.

Khả năng Tài chạm đến mốc doanh thu 100 tỷ trong vài ngày tới có thể nói là trong tầm tay. Và dù vẫn còn nhiều luồng dư luận khen chê trái chiều về bộ phim, khán giả của thị trường phim nội địa vẫn không thể phủ nhận một điều, Tài được hưởng ứng và lan tỏa nhiều đến vậy chính là nhờ phần lớn vào tình yêu thương, sự ngưỡng mộ mà công chúng dành cho Mỹ Tâm - một nghệ sĩ có tài và tử tế, người đảm nhiệm vị trí Giám đốc sản xuất dự án cùng một vai diễn nhỏ trong phim.

Một cách công bằng, không có nhiều điểm gây ấn tượng mạnh ở Tài ngay cả khi có thêm độ lùi về thời gian để đánh giá. Nhưng khi quyền quyết định nằm ở khán giả mua vé, khi mà doanh thu của một bộ phim vẫn là thước đo rõ ràng nhất về mức độ yêu thích từ công chúng…

Tài vẫn là một bộ phim thành công của Mai Tài Phến và dĩ nhiên là của cả Mỹ Tâm!

