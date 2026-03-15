Phim Tài chính thức công chiếu từ 6/3 và đã vượt doanh thu 84 tỷ đồng vào sáng 15/3. Đây là dự án điện ảnh thứ 2 đánh dấu màn hợp tác giữa ca sĩ Mỹ Tâm và tình tin đồn Mai Tài Phến sau Chị trợ lý của anh.

Các bài viết tham gia diễn đàn về phim Tài cũng thu hút sự quan tâm của độc giả VietNamNet. Bạn Khiem Nguyen Van nhận xét: "Phim rất ok, đáng xem". Nguyễn Quỳnh Anh viết: "Mỹ Tâm đầu tư và sản xuất mà cô ấy không đóng thì fan sẽ không tò mò xem. Tôi cũng đã bỏ tiền mua vé xem. Nếu nói phim xuất sắc thì chưa nhưng chê phim tệ thì hơi quá lời, nói chung là phim xem được".

Bạn Hạnh Bảo bình luận: "Cảm nhận của mình là 2 người rất ngọt ngào, đẹp đôi, chừng mực, Mai Tài Phến xem ra rất khó giấu lòng, ngôn ngữ cơ thể đã thay lời muốn nói với cô Út đó". Còn bạn Cuong Pham Phu cho rằng khán giả "đi xem vì Mỹ Tâm mà thôi".

Diễn xuất của Mỹ Tâm bị chê.

Độc giả ký tên V.N thẳng thắn: "Tôi quý Mỹ Tâm vì con người của cô ấy nhưng mình phải nói thật Mỹ Tâm chỉ nên hát thôi, hạn chế đóng phim. Dù sao Mỹ Tâm cũng không cần buồn bởi vì ngoài Mỹ Tâm ra thì đại đa số các ca sĩ khác ở Việt Nam cũng vậy.

Các ca sĩ Việt Nam có thể đóng những nhân vật phụ cameo để câu fan đến rạp, thỉnh thoảng nói vài câu pha trò một tí thì được còn để đóng một vai quan trọng và có nhiều đất diễn thì đại đa số các ca sĩ không đủ năng lực. Ca sĩ đóng phim tôi chỉ thấy có Nhật Kim Anh, Minh Hằng là tạm ổn một tí và đó là những trường hợp hiếm hoi''.

Bạn Gia Bảo chia sẻ: "Mỹ Tâm rất tốt nhưng tôi rất tiếc phải nói phim này chỉ sạch sẽ hơn phim của Trấn Thành bởi vì không có câu chửi bậy". Trong khi đó độc giả có nickname Pink rose nhận xét: "Phim này Mai Tài Phến đóng ổn, phim chịu khó đầu tư nhưng đúng như bài phân tích, phim hành động và được chăm chút từng cảnh quay nhưng lại tương đối an toàn. Còn Mỹ Tâm chắc chỉ nên đi hát thôi, khuôn mặt diễn chưa ổn lắm".

Khán giả khác đồng tình: "Xem phim Tài xong chỉ muốn cầu xin người chị Mỹ Tâm từ nay tập trung ca hát và làm nhà sản xuất thay vì đóng phim".

Mai Tài Phến nhận nhiều lời khen cho cả vai trò đạo diễn và diễn viên chính.

Đồng quan điểm, bạn Thái Quân viết: "Phim này Mỹ Tâm đóng thường, người ấn tượng nhất là Mai Tài Phến và Hồng Ánh. Phim đề tài cũ nhưng xem dễ chịu, theo tôi là đáng khích lệ".

Tuy vậy cũng có khán giả thừa nhận họ xúc động khi xem phim. Bạn Bích Hậu viết: "Tôi xem phim Tài có đoạn xúc động vì thấy câu chuyện của gia đình mình trong đó. Có những phân đoạn, lời thoại về tình mẫu tử, tôi thấy rất xúc động. Sau Chị trợ lý của anh thì đúng là Tâm rất có tài làm phim, còn Phến thì làm phim rất có Tâm".

Bạn Tran Luong chia sẻ: "Với một đạo diễn debut ở mảng điện ảnh, thường mình đi xem phim với tâm lý không quá kỳ vọng. Tài của Mai Tài Phến cũng vậy, dù biết chị Tâm là nhà sản xuất. Vì không kỳ vọng nên sau khi xem, mình thấy Tài khá chỉn chu, cho thấy Phến là một đạo diễn tiềm năng, hứa hẹn sẽ tạo nhiều bất ngờ trong tương lai.

Tài an toàn đề tài cũng như cách triển khai, thế nên ưu điểm có mà hạn chế cũng khá khá. Một câu chuyện cũ, dễ đoán, không có gì bất ngờ nhưng điểm sáng là phần hành động Phến làm khá tốt. Phến nói bạn cùng team tập luyện rất nhiều, đánh không chỉ cho đẹp mà quan trọng đánh phải tạo cảm giác, cảm xúc cho người xem và đó là điểm cộng lớn. Cảnh Phến nhảy từ cầu xuống thuyền tưởng như Tom Cruise miền Tây".

Độc giả Thu Bùi cho rằng Tài không chỉ được hưởng ứng nhờ fan của Mỹ Tâm mà đơn giản vì "phim hay thì tự khắc khán giả sẽ tìm xem". Khán giả Hoàng Mai chia sẻ chị xem Tài 2 lần rồi và có ý định đi xem lần 3. Bạn Hồng Chinh bảo vệ ê-kíp trước nhận xét tiêu cực: "Nhiều người chê kịch bản cũ nhưng cuộc sống đầy những hoàn cảnh như thế mà. Phim hay!".

Bạn Việt Lâm cho biết: "Tôi hơi bất ngờ với phim Việt Nam - tiết tấu nhanh, ít thoại, có những phân đoạn chạm cảm xúc. Phến có gương mặt cực điện ảnh và lối diễn tiết chế. Đi xem phim vì là fan Mỹ Tâm nhưng xem xong thấy bõ một buổi chiều cuối tuần ra rạp".