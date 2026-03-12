Chia sẻ của Mỹ Tâm:

Chiều 12/3, Mỹ Tâm cùng Mai Tài Phến và ê-kíp mang phim Tài ra mắt truyền thông tại Hà Nội thời điểm phim đã vượt mốc doanh thu 70 tỷ đồng sau 1 tuần công chiếu.

Trong phần giao lưu với khán giả sau buổi chiếu, nhà sản xuất Mỹ Tâm chia sẻ: “Tôi sợ không dám hỏi mọi người xem có ổn không. Nhưng khi nhận được tràng pháo tay của mọi người, tôi cũng đỡ phần nào. Đây là một động lực rất lớn dành cho tôi, Mai Tài Phến và cả những anh em diễn viên, ê-kíp".

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến tại sự kiện ra mắt phim ở Hà Nội.

Mỹ Tâm cũng chia sẻ thêm về quyết định tham gia sản xuất bộ phim khi nhận được kịch bản từ đạo diễn Mai Tài Phến: “Từ đầu, tôi chỉ tập trung vào kịch bản thôi. Sau nhiều kịch bản khác nhau từ Mai Tài Phến, tôi mới gật đầu đồng ý làm sản xuất. Tôi xem xét tính khả thi và những yếu tố phù hợp với đại chúng, sau đó lập tức bắt tay vào sản xuất.

Tài là một cái duyên với tôi. Khi nhận được dự án, tôi rất hưng phấn. Khi đã làm xong hết, bỗng dưng một khoảnh khắc chợt chạy qua trong đầu: Mình có mạo hiểm không? Nhưng sau đó, tôi thấy mình có một ê-kíp chất lượng và chuyên nghiệp nên việc ra mắt phim trong dịp này hoàn toàn hợp lý”.

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến tại buổi giao lưu với báo chí.

Trong khi đó, đạo diễn Mai Tài Phến cũng chia sẻ về hành trình phát triển dự án và quá trình hoàn thiện các yếu tố hành động trong bộ phim: “3 năm trước, tôi cũng từng làm một web-drama về hành động. Ở phim đó, tôi cũng thử cả 3 vai trò trong một dự án. Tôi nghĩ mình làm được và cố gắng trau dồi thêm.

Anh em cascadeur hỗ trợ tôi rất nhiều để hoàn thành dự án này. Sau Tài, tôi cũng nhận ra những giới hạn và thiếu sót của bản thân. Chắc chắn tôi sẽ hoàn thiện hơn để có thể thực hiện thêm những dự án trong tương lai”.

Chia sẻ của Mai Tài Phến:

Trước thắc mắc của phóng viên VietNamNet, vì sao Mai Tài Phến không mời diễn viên miền Bắc tham gia đóng phim lần này?, nam đạo diễn trải lòng: ''Tài lấy bối cảnh ở miền Tây vốn là quê tôi. Tôi hiểu văn hóa và con người nơi đây do vậy nghĩ rằng mình sẽ phù hợp để chuyển tải rõ nhất nội dung câu chuyện. Các phim sau nếu có cơ hội được làm tiếp tôi chắc chắn sẽ mời thêm những anh chị diễn viên ở Bắc. Hiện tôi vẫn đang trong giai đoạn thu nhặt những góp ý của khán giả, sau đó mới nghĩ đến những việc mình cần làm cho dự án tiếp theo”.

Tài là bộ phim điện ảnh thứ 2 có sự góp mặt của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến. Cả hai cùng lúc đảm nhiệm nhiều vai trò bên cạnh việc diễn xuất. Tin đồn tình cảm giữa Mỹ Tâm và Mai Tài Phến nhận sự quan tâm lớn từ fan của hai nghệ sĩ, đặc biệt là Mỹ Tâm. Tại các cuộc gặp gỡ báo chí và cinetour, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến luôn dành cho nhau những cử chỉ và ánh mắt tình tứ. Khi được hỏi về định mệnh của đời mình, Mỹ Tâm chia sẻ: "Định mệnh mình phải tự tìm chứ không phải nó tự tới" và khi nào định mệnh tới cô sẽ hoan hỷ đón nhận.

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến trong phim "Tài".

Ảnh: BTC

Clip: Sơn Hà