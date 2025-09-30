Video được ghi tại nhà hàng hải sản The Aquatic Market ở Tsuen Wan Plaza, Hong Kong (Trung Quốc). Chỉ sau hai ngày đăng tải, đến 29/9, đoạn clip dài 2 phút đã thu hút hơn 2,4 triệu lượt xem cùng gần 13.000 lượt tương tác, bình luận.

Đoạn video được trích từ camera gắn trên người một nhân viên nhà hàng. Sau khi phát hiện hành vi bất thường của thực khách qua hệ thống an ninh, nhân viên đã tiếp cận, chào hỏi và trò chuyện với họ bằng thái độ lịch sự.

Nhân viên nhẹ nhàng yêu cầu thực khách lấy đồ ăn ra khỏi túi vì lý do vệ sinh: "Vui lòng lấy chúng ra vì lí do vệ sinh. Quý khách có thể thưởng thức tất cả các món ngay tại nhà hàng".

Lúc đầu, nam thực khách chỉ lấy một túi nilon đựng đầy hải sản ra, khẳng định túi thịt bò còn lại không phải lấy từ nhà hàng.

Tuy nhiên, nhân viên vẫn tiếp tục yêu cầu thực khách lấy hết đồ ăn ra. Anh khẳng định thêm, thực khách có thể ăn thoải mái tại nhà hàng nhưng không được mang đồ về nhà.

Vị khách nam miễn cưỡng, đưa chiếc túi chứa đầy hải sản sống, thịt bò và thậm chí mì ăn liền cho nhân viên.

Đoạn video lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Hình ảnh cắt từ video

Đoạn video khiến nhiều người dùng mạng bức xúc, đánh giá đây là hành vi đáng xấu hổ của thực khách. Đồng thời nhiều người cũng khen ngợi sự chuyên nghiệp của nhân viên khi nói chuyện rất hòa nhã, lịch sự.

Cặp đôi thực khách này không xin lỗi về hành động của mình trước khi rời đi. Phía nhà hàng cũng không báo cáo sự việc với phía cảnh sát.

Dù vậy, trả lời The Standard, luật sư Albert Luk Wai-hung cho rằng hành vi lấy đồ ăn từ nhà hàng buffet có thể bị coi là trộm cắp, với mức phạt lên tới 10 năm tù. Ông nhấn mạnh, dù cặp đôi chưa mang đồ ăn ra khỏi nhà hàng thành công, hành động này vẫn có thể bị xem là “cố ý trộm cắp”.

Bên cạnh những ý kiến chỉ trích thực khách lén lút lấy đồ mang về, cũng có nhiều người dùng mạng không đồng tình với việc nhà hàng phát tán đoạn video.

Theo tờ The Star, ngày 29/9, sau khi đoạn video lan truyền chóng mặt, phía nhà hàng xin lỗi vì để rò rỉ thông tin trái phép.

Họ khẳng định chỉ sử dụng đoạn video để đào tạo nội bộ, hướng dẫn nhân viên xử lý tình huống bất ngờ một cách chuyên nghiệp. Họ cũng đang mở một cuộc điều tra nội bộ để xác định lí do đoạn video bị phát tán.