Hôm 27/8, tại một khách sạn ở Tây An (Thiểm Tây, Trung Quốc), một phụ nữ 30 tuổi đưa con gái nhỏ đi ăn buffet. Khi chuẩn bị rời đi, người mẹ lấy hơn chục quả trứng luộc để mang theo. Nhân viên nhắc nhở không được mang đồ ăn ra ngoài.

Người mẹ không trả trứng lại mà ngay trước mặt nhiều thực khách và con gái mình, chị bóc vỏ từng quả rồi bóp nát tất cả, để lại bàn ăn bừa bộn trước khi bỏ đi.

Người mẹ hành động thiếu kiểm soát trước mặt con gái. Ảnh: Sohu

Đoạn video từ camera an ninh sau đó được chủ khách sạn đăng tải và nhanh chóng lan truyền trên mạng, gây phẫn nộ trong dư luận, theo Sohu.

Đây không phải là chuyện hiếm. Nhiều năm qua, không ít vụ “trả đũa” đã xảy ra ở các nhà hàng buffet, từ việc khách đổ cả nồi lẩu vì không hài lòng, đập phá hàng hóa đến lật bàn tại nhà hàng do không vừa ý với món ăn.

Điểm chung là người lớn chọn cách phá hoại để trút giận, bất chấp ánh mắt ngơ ngác của những đứa trẻ bên cạnh.

Câu chuyện sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã nhận về nhiều bình luận của dân mạng. Đa số chỉ trích hành động bốc đồng của bà mẹ.

Các chuyên gia chỉ ra ba nguyên nhân chính dẫn đến những hành vi cực đoan này:

Thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc: Cuộc sống hiện đại nhiều áp lực, chỉ một mâu thuẫn nhỏ cũng có thể bùng phát thành hành động quá khích.

Thiếu ý thức tuân thủ quy tắc: Nhiều người nhầm lẫn giữa “tự do” và “tùy tiện”, giữa “bảo vệ quyền lợi” và “cố ý gây rối”.

Quan niệm giáo dục sai lệch: Thay vì dạy con tôn trọng quy tắc, không ít cha mẹ lại gieo vào trẻ suy nghĩ rằng có thể phá vỡ luật lệ khi tức giận.

Sự việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo:

Trong khi xã hội kêu gọi lối sống văn minh, nhiều người vẫn giữ bản năng bạo lực trong các tình huống đời thường.

“Mỗi hành động của cha mẹ đều trở thành bài học thấm sâu vào tâm trí con. Muốn con trở thành người thế nào, cha mẹ phải sống như thế trước.

Hãy để bản thân trở thành ánh sáng dẫn đường, đừng để lại bóng tối trong ký ức của con trẻ”, một cư dân mạng bình luận.