Mơ ước về một đám cưới đẹp như cổ tích, cùng bạn đời thề nguyện trăm năm dưới không gian lãng mạn, ngập tràn ánh sáng tự nhiên, Nguyễn Thị Thảo Vy (SN 2000, quê Phú Yên, nay là tỉnh Đắk Lắk) đã dành 1 năm để chuẩn bị cho hôn lễ đặc biệt của mình.

Cô dâu, chú rể trong hôn lễ đẹp như cổ tích. Ảnh: Special 12th

Khác với đám cưới truyền thống, được tổ chức tại tư gia hoặc trung tâm tổ chức sự kiện, hôn lễ của Thảo Vy và bạn đời - anh Nguyễn Hữu Nhân (SN 1996, TPHCM) được tổ chức tại rừng thông cách trung tâm Đà Lạt 10km vào ngày 20/3 vừa qua.

“Chồng tôi làm nghề quay phim, còn tôi là nhiếp ảnh. Trong 4 năm tìm hiểu, chúng tôi cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi. Hai đứa thích lang thang giữa những gian hàng nhỏ, tò mò khám phá từng món đồ lạ lẫm, cảm nhận nét văn hóa đặc trưng ở mỗi nơi với sự tự do, thoải mái.

Chúng tôi nghĩ ‘tại sao không mang cảm giác đó vào ngày cưới của mình?’ Và thế là, cả hai quyết định tổ chức một hôn lễ đặc biệt”, Vy chia sẻ.

Cô dâu xinh đẹp trong 2 chiếc váy cưới khác lạ

Lễ đường của Vy được đặt tại khu rừng thông, xung quanh trang trí bởi hoa tươi đủ màu sắc. Không gian cưới được bao phủ bởi tông màu trầm, ấm, tuy nhiên không kém phần lãng mạn và thơ mộng.

Xung quanh lễ đường, vợ chồng Thảo Vy thiết kế thêm những góc nhỏ - nơi khách mời có thể cùng nhau thắt vòng tay, vẽ Henna, chơi trò chơi, nghe nhạc, ghé thăm quầy rượu...

Ngoài ra, cặp đôi còn làm một quầy gồm những món đồ nho nhỏ đã sưu tầm được để khách làm quà mang về.

“Với những gì đã chuẩn bị, chúng tôi hy vọng khách mời như được đi dạo trong ‘vùng trời nhỏ’ của hai đứa, khiến mọi người ghi nhớ dài lâu”, Vy nói.

Khoảnh khắc xúc động của cô dâu, chú rể trên lễ đường

Hôn lễ của Vy được tổ chức trong 6 tiếng đồng hồ, từ chiều đến tối muộn. Không có những nghi thức thông thường trong các đám cưới truyền thống, 40 vị khách mời - là những người bạn thân thiết - được chứng kiến cô dâu, chú rể đọc lời thề nguyện, dự tiệc, tham gia “phiên chợ thu nhỏ” với các hoạt động thắt vòng tay, vẽ Henna, thưởng thức nhạc, nhảy múa tự do giữa rừng thông...

Trong hôn lễ, cô dâu không mặc váy cưới trắng mà khoác lên mình 2 chiếc váy với phong cách lạ. Khi làm lễ, cô dâu mặc váy màu nâu, đầu đội vương miện làm từ hoa dại.

Khi bước vào phần khiêu vũ, cô dâu mặc bộ váy ngắn lấy cảm hứng từ nhân vật nàng tiên trong một bộ phim hoạt hình của Walt Disney.

Chia sẻ về lý do chọn váy cưới màu nâu, Thảo Vy nói: “Tôi sinh vào tháng 8 mùa thu, khi tiết trời mang một bảng màu rất ấm. Màu nâu với tôi giống như ánh nắng cuối ngày, như lá khô mùa thu, như cảm giác ấm áp khi đứng cạnh người mình thương”.

Hôn lễ của Thảo Vy có nhiều hoạt động thú vị

Phía người thân tham dự hôn lễ có bố mẹ chồng, mẹ ruột và em gái ruột của Thảo Vy.

Cô chia sẻ, ban đầu gia đình có chút đắn đo trước ý tưởng về hôn lễ trong rừng thông của cặp đôi. Tuy nhiên, thấu hiểu mong muốn của các con, họ đã gạt bỏ mọi nỗi băn khoăn mà ủng hộ.

“Chúng tôi sẽ tổ chức một đám cưới khác ở quê nhà vào thời gian sắp tới – một đám cưới với đầy đủ các nghi thức truyền thống.

Sở dĩ, tôi chọn tổ chức hôn lễ đặc biệt này trước vì muốn lưu giữ trọn vẹn cảm xúc của chú rể trong lần đầu tiên nhìn thấy cô dâu mặc váy cưới”, Vy nói.

Sau tất cả, Thảo Vy và Hữu Nhân đã có một hôn lễ trọn vẹn như ước nguyện. Cô dâu – chú rể và khách mời hào hứng cùng dạo chơi, nhảy múa trong không gian lãng mạn, cùng cười và cùng khóc khi nghe lời hẹn ước trăm năm. Vy hạnh phúc vì đã có khoảnh khắc khó quên trong đời.

