Tổ chức đám cưới giống mẹ

Nguyễn Thị Thúy Nga và Nguyễn Đức Huy (cùng ở TPHCM) kết hôn sau 5 năm gắn bó. Đám cưới của họ được tổ chức tại nhà gái vào cuối tháng 12/2025.

Đã hơn 3 tháng trôi qua, Nga vẫn nguyên vẹn cảm xúc bồi hồi, xúc động khi nghĩ về hôn lễ đặc biệt của mình. Loạt video ghi lại khoảnh khắc cặp đôi làm lễ gia tiên, trao quà cưới cho nhau mới đây được Nga đăng tải trên kênh TikTok, thu hút gần 1 triệu lượt xem và hàng nghìn lượt “thả tim”.

Đám cưới của mẹ Nga vào 25 năm trước (ảnh trái) và đám cưới của Nga vào cuối năm 2025 (ảnh phải)

Cô dâu TPHCM cho rằng, sở dĩ hôn lễ của mình có sức hút đặc biệt như vậy là bởi được lấy cảm hứng từ đám cưới của bố mẹ cách đây 25 năm.

Thúy Nga chia sẻ, bố mẹ cô kết hôn vào năm 2001. Đám cưới mang đậm nét xưa, cô dâu đội mấn, mặc áo dài đỏ, khoác áo ren trắng bên ngoài, tay ôm bó hoa hồng, còn chú rể mặc vest lịch lãm.

Không gian cưới được trang trí bởi những phụ kiện đơn giản nhưng ấm áp, mang dấu ấn đặc trưng của những năm 2000.

“Trong ngày trọng đại, tôi muốn được khoác lên mình bộ áo dài truyền thống giống mẹ ngày xưa.

Cũng từ nguồn cảm hứng đó, tôi trang trí hôn lễ của mình theo phong cách hoài niệm từ cổng cưới, không gian làm lễ gia tiên cho đến sân khấu cưới...”, Thúy Nga kể.

Mẹ Nga hạnh phúc khi con gái mặc bộ áo dài truyền thống giống mình trong hôn lễ 25 năm về trước

Trong quá trình trang trí đám cưới, Nga tham khảo ý kiến của bố mẹ, từ tông màu cho đến cách bài trí không gian. Bố của Nga thích trang trí ban thờ hoành tráng và tỉ mỉ với 2 bình hoa lay ơn và 2 tháp trái cây lớn, tạo nên không gian vừa truyền thống, vừa ấn tượng.

Nga chiều ý bố, tìm đến chợ đầu mối vào lúc đêm muộn để mua được những đóa hoa tươi nhất, sau đó trắng đêm trang trí ban thờ. Khoảnh khắc nhìn thấy hôn lễ của mình vừa xinh đẹp, vừa mang dấu ấn của đám cưới xưa, Nga rất hạnh phúc.

Không gian hôn lễ mang nét truyền thống

“Trong lễ vu quy, chú rể lần đầu nhìn thấy tôi mặc áo dài cưới truyền thống. Anh bất ngờ và khen ngợi rất nhiều. Mẹ tôi cũng xúc động khi thấy con gái xinh đẹp trong bộ áo dài ấy.

Quan khách trầm trồ về không gian cưới độc đáo, nhiều người lạ qua đường dừng lại chụp ảnh kỷ niệm với chiếc cổng cưới rồng phụng. Đám cưới của tôi vì thế mà thêm rộn ràng, đáng nhớ”, Nga chia sẻ.

Chú rể tặng cô dâu món quà bất ngờ

Cũng trong hôn lễ, chú rể Đức Huy dành tặng vợ món quà bất ngờ là 3 cây vàng anh mua được sau nhiều năm dành dụm.

Video chú rể tặng cô dâu 3 cây vàng mua được sau nhiều năm dành dụm

Kèm theo đó là chia sẻ xúc động: “3 cây vàng này con làm mấy năm trời mới dành dụm mua được, giờ đây dành tặng cho vợ con”. Khoảnh khắc ấy, cô dâu nở nụ cười rạng rỡ.

“Chúng tôi quen nhau cách đây 5 năm, khi hai đứa chưa có một phân vàng nào trong tay. Anh ấy làm việc cho một công ty công nghệ của nước ngoài. Quen nhau được 4 năm, anh khoe với tôi đã tích cóp được một số tiền và mua được 3 miếng vàng. Tôi nghe vậy thì mừng cho anh chứ không nghĩ nhiều.

Đến ngày cưới, anh đem 3 miếng vàng ấy tặng cho tôi kèm theo lời chia sẻ xúc động. Lúc ấy tôi mới biết, thì ra anh dành dụm tiền mua vàng để tặng tôi trong ngày cưới”, Nga chia sẻ.

Món quà bất ngờ khiến Nga cảm động và hạnh phúc. Hơn ai hết, cô cảm thấy mình được bạn đời yêu thương, trân trọng. Hai bên gia đình cũng bất ngờ trước món quà này và đều bày tỏ niềm vui mừng trước hạnh phúc của đôi trẻ.

Cô dâu ngượng ngùng và hạnh phúc khi nhận quà của chú rể

5 năm bên nhau, Nga chưa từng hoài nghi về tình cảm Huy dành cho mình. Ngay cả lúc khó khăn hay thuận lợi, cô đều được bạn trai yêu thương, chiều chuộng và chăm sóc tỉ mỉ.

“Trước đây, tôi từng hỏi anh ‘khi nào thì anh cầu hôn em?’. Anh đáp ‘lớn rồi mà, cầu hôn gì nữa’. Nhưng sau đó, anh đã bí mật chuẩn bị và cầu hôn tôi trong một không gian xinh đẹp, lãng mạn có nến, có hoa khiến tôi rất bất ngờ.

Anh ấy luôn đem đến những điều bất ngờ và hạnh phúc như vậy cho tôi”, Nga xúc động nói.

Ảnh và video: NVCC