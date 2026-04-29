Cô dâu 55 tuổi tổ chức đám cưới dưới biển, sau 12 năm cùng chú rể lặn biển. Ảnh: People

Sibylle Blumenthal và Rob Buurveld (cùng 55 tuổi) đã tổ chức đám cưới tại vùng biển Cap Malheureux, phía bắc Mauritius.

Không gian xanh thẳm của đại dương được chọn làm “lễ đường”, nơi họ trao nhau lời thề nguyện trong sự tĩnh lặng đặc biệt chỉ có dưới làn nước sâu.

Chia sẻ về quyết định này, cô dâu cho biết, sau 12 năm cùng nhau lặn biển, họ nhận ra không có nơi nào phù hợp hơn vùng biển để bắt đầu hành trình hôn nhân. Với cả hai, đại dương không chỉ là sở thích mà còn là “chốn bình yên” gắn kết tình yêu, People đưa tin mới đây.

Cặp đôi quen nhau qua một người bạn chung và dần nảy sinh tình cảm trong những chuyến lặn. Ba năm trước, họ quyết định rời châu Âu, chuyển đến Bali để có thể theo đuổi đam mê này.

Khi tình yêu chín muồi, họ chọn tổ chức lễ cưới dưới nước. Buổi lễ được thực hiện một cách riêng tư, chỉ có hai nhân vật chính. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý trên thuyền, họ cùng nhau lặn xuống đáy biển. Tại đây, một cổng vòm kết bằng lá cọ và hoa trắng đã được chuẩn bị sẵn. Không gian buổi lễ còn được điểm xuyết bằng đồ uống chúc mừng và các loại cây nhiệt đới.

Điểm đặc biệt là cả hai không sử dụng trang phục lặn chuyên dụng. Thay vào đó, họ giữ nguyên trang phục cưới trang trọng, đi chân trần dưới nước.

Cô dâu xuất hiện trong chiếc váy cưới bồng bềnh, được gia cố bằng các miếng chì nhỏ để giữ dáng, kèm theo đai tạ và tạ cổ chân. Trên tay cô là bó hoa plumeria trắng vàng nổi bật giữa làn nước trong xanh.

Khoảnh khắc cô dâu “bơi” giữa lối đi, ví như lễ đường tưởng tượng giữa đại dương, trở thành kỷ niệm đáng nhớ nhất với chú rể.

Dù thừa nhận việc di chuyển dưới nước không dùng chân vịt khá khó khăn, nhưng với họ, trải nghiệm này hoàn toàn xứng đáng.

Trong không gian tĩnh lặng của đáy biển, hai người tiếp tục trao lời ước hẹn được in sẵn và ép nhựa cẩn thận, rồi cùng “đồng ý” bằng ký hiệu tay quen thuộc trong lặn biển.

Nhẫn cưới được cất trong một vỏ sò. Sau khi trao nhẫn, họ đánh dấu khoảnh khắc thiêng liêng bằng một nụ hôn cùng màn khiêu vũ đầu tiên dưới nước.

Đáng chú ý, cả hai cùng sử dụng chung một bình dưỡng khí. Cô dâu cho rằng hành động này mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc về sự gắn bó và sẻ chia trong hôn nhân.

"Việc cùng hít thở không khí trong buổi lễ mang lại cho tôi cảm giác rất ý nghĩa", Blumenthal chia sẻ.

Sau lễ cưới độc đáo, cặp đôi đã gọi điện thông báo tin vui đến gia đình và bạn bè. Tất cả đều bất ngờ nhưng đồng thời cũng bày tỏ sự ủng hộ, cho rằng đây là lựa chọn hoàn toàn phù hợp với con người và câu chuyện tình yêu của họ.