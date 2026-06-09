Chiều 9/6, đại diện đơn vị tìm kiếm, quy tập hài cốt thai nhi tại công trường mở rộng đường Tây Thành, phường Hoa Lư (Ninh Bình) cho biết, đơn vị đã phát hiện hơn 100 bộ hài cốt và đang phối hợp cùng đơn vị thi công tiếp tục tìm kiếm, quy tập các hài cốt thai nhi.

Đến nay, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện hơn 100 bộ hài cốt thai nhi tại công trường mở rộng đường. Ảnh: N.H

Theo đại diện đơn vị, từ sáng sớm ngày 9/6 đến hơn 15h cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện hơn 50 bộ hài cốt thai nhi. Tổng số lượng được tìm thấy đến nay tăng lên hơn 100 bộ và số lượng còn có thể tăng lên.

Các bộ hài cốt tìm thấy được bọc lại trong khăn táng, cho vào tiểu sành, tập kết trong nhà tang lễ cũ, sau đó an táng tại nghĩa trang địa phương.

Khu vực triển khai dự án mở rộng đường Tây Thành trước đây thuộc đất khuôn viên bệnh viện cũ của tỉnh Ninh Bình. Sau này, nơi đây là nhà tang lễ của các bệnh viện tỉnh Ninh Bình.

Các lực lượng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm hài cốt các thai nhi.

Người dân địa phương cho hay, khu vực phát hiện các hài cốt thai nhi bị bỏ hoang, cây cối mọc rậm rạp trong thời gian dài, chục năm qua không có người lui tới đây.

Các hài cốt thai nhi được tìm thấy bọc trong túi ni lông, vải màn, nằm rải rác quanh các gốc cây, góc bờ tường và hầu hết các hài cốt thai nhi đều đã phân hủy, chỉ còn lại những đồ táng, được gói gọn trong các túi, khi phát hiện đều bị mục nát.

Do không rõ danh tính, giới tính nên các hài cốt thai nhi đều được làm lễ an táng theo phong tục địa phương.