Những hài cốt đầu tiên được phát hiện khi công nhân đào mở rộng nền đường vào hôm qua (7/6). Các hài cốt nằm ở độ sâu 20-50cm dưới mặt đất, được bọc trong túi nylon hoặc đặt trong các tiểu sành nhỏ.

Tiếp đó, sáng nay, công nhân phát hiện thêm 3-5 bộ hài cốt thai nhi nằm quanh một gốc cây.

Các bộ hài cốt được phát hiện khi thi công mở rộng đường. Ảnh: T.B

Theo đại diện chủ đầu tư, khu vực triển khai dự án mở rộng đường Tây Thành trước đây thuộc đất nghĩa trang. Sau này, nơi đây là nhà tang lễ của các bệnh viện tỉnh Ninh Bình.

Công nhân thực hiện nghi thức tâm linh trước khi đưa hài cốt đi an táng. Ảnh: T.B

Ngoài hài cốt thai nhi, lực lượng chức năng còn phát hiện một số tiểu sành nghi chứa hài cốt được chôn cất từ nhiều năm trước. Do thời gian quá lâu nên phần lớn các tiểu sành này không còn dấu tích xương cốt bên trong.

Sau khi được phát hiện, toàn bộ hài cốt được công nhân phối hợp với Ban Quản lý nghĩa trang địa phương thu gom, bọc lại bằng khăn táng và đặt vào tiểu sành để thực hiện các nghi lễ theo phong tục trước khi đưa đi an táng.