Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy. Ảnh: Marie Claire

Ngày 18/2, showbiz Hoa ngữ dậy sóng khi Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy cùng tag nhau trên tài khoản Weibo với cùng nội dung: "Biết ơn vì đã gặp gỡ, từ nay mỗi người hãy sống bình an, tương lai chúng ta sẽ cùng là cha mẹ, cùng nhau trưởng thành cùng con". Dòng thông báo cũng chính thức khép lại một trong những chuyện tình đẹp nhất màn ảnh.

Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy bén duyên qua bộ phim Thần điêu đại hiệp năm 2014, trong đó Trần Hiểu vào vai Dương Quá còn Trần Nghiên Hy đóng Tiểu Long Nữ. Năm 2015, hai diễn viên xác nhận mối quan hệ tình cảm. Cặp đôi đăng ký kết hôn và tổ chức lễ cưới 1 năm sau đó. Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy đón con trai đầu lòng vào năm 2016.

Trước khi hai người tuyên bố chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài 9 năm, đã xuất hiện nhiều tin đồn họ đường ai nấy đi. Có nguồn tin cho biết cặp đôi không còn sống chung 1 năm qua. Vì vậy việc Trần Hiểu, Trần Nghiên Hy thông báo ly hôn khiến người hâm mộ không quá bất ngờ song ai cũng tiếc nuối vì đã khép lại một chuyện tình đẹp trên màn ảnh lẫn đời thực.

Trần Nghiên Hy sinh năm 1983, nổi tiếng với phim You Are the Apple of My Eye (2011) và Thần điêu đại hiệp. Trần Hiểu sinh năm 1987, được biết đến rộng rãi qua Thần điêu đại hiệp, Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn, Mộng hoa lục...

Đỗ Lê