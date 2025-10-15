Trong khu vườn rộng hàng nghìn mét vuông tại làng Vị Khê - nơi quy tụ hàng trăm tác phẩm cây cảnh do ông Thiện dày công chăm sóc và tạo tác, nổi bật là cặp sanh cổ thụ có dáng, thế lạ mắt khi thân và rễ bám chặt lấy bức tường gạch cũ.

Ông Thiện cho biết, tác phẩm này được ông đặt tên là “Bức tường thành”. Dựa vào bộ rễ, độ già cỗi của thân cây, ông ước tính cặp sanh có tuổi đời gần 100 năm.

Mỗi cây sanh cao khoảng 3m, được ông Thiện tạo tác theo dáng làng với thân vươn cao, rễ tỏa thành chân đế vững chãi, tán lá được cắt tỉa công phu. Bên cạnh thân chính, cặp sanh còn có nhánh nhỏ, được gọi là thân “tử”. Thân “tử” đã có tuổi đời 20 năm, được ông Thiện tỉ mỉ uốn tán, tạo thế hài hòa với tổng thể.

Cặp sanh được ông mua cách đây hơn 20 năm. Khi đó, cây được chủ cũ đặt trên hai trụ cổng. Trải qua thời gian, rễ buông xuống, bám chặt vào tường gạch như thể hòa làm một khối. Khi mua, ông Thiện phải mua cả phần tường vì muốn đào cây ra thì buộc phải phá tường.

Thân, rễ cây với lớp vỏ xù xì, da chun lại, in hằn dấu vết thời gian.

Suốt hơn hai thập kỷ, ông Thiện tỉ mỉ cắt tỉa từng cành, từng tán lá, kiên nhẫn uốn chỉnh để dáng cây ngày một hoàn thiện. Nhìn cây đẹp lên mỗi ngày, với ông, đó là niềm vui lớn nhất.

Việc tạo tác cây cảnh, theo ông Thiện, vừa là nghệ thuật, vừa là sự đầu tư dài hạn. Để hình thành một tác phẩm có giá trị, không chỉ đơn giản là sở hữu cây quý, mà còn cần có tâm huyết, tầm nhìn và sự tính toán.

“Khi quyết định mua phôi cây, tôi đã hình dung dáng thế sẽ tạo dựng, ước lượng cần bao nhiêu năm chăm sóc, tạo tác để hoàn thiện, cũng như giá trị cây có thể đạt tới", ông nói.

Một tác phẩm cây cảnh mất hàng chục năm để hoàn thiện nên mỗi đường cắt, mỗi lần uốn đều được tính toán kỹ lưỡng. Với ông Thiện, đó vừa là tình yêu, vừa là sự đầu tư nghiêm túc để cây trở thành tác phẩm hoàn chỉnh, mang giá trị cả về nghệ thuật lẫn kinh tế.

Với dáng độc lạ, hiếm thấy, cặp sanh từng được nhiều đại gia trong giới cây cảnh săn đón, sẵn sàng chi tiền tỷ để sở hữu. Có người trả tới 18 tỷ đồng cho cặp “Bức tường thành”, nhưng ông Thiện vẫn từ chối.

“Cây không chỉ có giá trị về tiền bạc mà còn là cái tâm, cái tình của tôi với nghề. Dù người ta trả giá cao, tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện bán mà muốn giữ để trưng bày”, ông chia sẻ.