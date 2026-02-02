Một thập kỷ đưa du lịch Sa Pa vươn tầm thế giới

Cách đây đúng 10 năm, ngày 2/2/2016, hệ thống cáp treo ba dây hiện đại bậc nhất thế giới chính thức khánh thành tại Sa Pa, xác lập hai kỷ lục Guinness thế giới. Đó là thời điểm mà khái niệm du lịch tại Sa Pa được định nghĩa lại. Một chương mới của du lịch Sa Pa mở ra.

Trước năm 2016, để chạm tay vào cột mốc 3.143m, du khách phải có sức khỏe phi thường và mất ít nhất 2 ngày đêm luồn rừng, lội suối để “phượt”. Giờ đây, chỉ sau 15 phút lướt trên thung lũng Mường Hoa, từ cụ già đến trẻ nhỏ đều có thể hít thở bầu không khí của “Nóc nhà Đông Dương”, chạm tay vào đỉnh thiêng Fansipan.

Cáp treo Fansipan đã có chặng đường 10 năm rực rỡ

Không chỉ hiện thực hóa giấc mơ chinh phục “Nóc nhà Đông Dương” cho hàng triệu du khách thập phương, sự xuất hiện của tuyến cáp treo Fansipan cùng khu du lịch Sun World Fansipan Legend còn tạo ra một cú hích kinh tế chưa từng có cho tỉnh Lào Cai. Được biết, trước khi có tuyến cáp treo Fansipan, Sa Pa chỉ đón khoảng 600-700.000 lượt khách/1 năm, thì chỉ sau khi cáp treo vận hành (năm 2016), lượng khách đã vọt lên 970.000 lượt khách, mang lại doanh thu dịch vụ đạt 1.690 tỷ đồng. Năm 2025, 10 năm kể từ khi có tuyến cáp treo Fansipan, lượng khách đến Sa Pa đã chạm mốc kỷ lục hơn 4,3 triệu lượt khách - gấp 4-5 lần so với năm 2016; doanh thu du lịch đạt 19.000 tỷ đồng, gấp 11 lần so với cách đây 10 năm.

Đầu năm 2026, nền tảng du lịch trực tuyến Agoda đã xếp Sa Pa vào nhóm điểm đến tăng trưởng nhanh nhất khu vực Châu Á trong năm 2025. So sánh lượt tìm kiếm và đặt phòng quốc tế từ tháng 1 đến tháng 11/2025 với cùng kỳ 2024, “thị trấn trong sương” đã nhảy vọt 15 bậc trong bảng xếp hạng 100 điểm đến hàng đầu châu Á.

Quần thể tâm linh trên đỉnh Fansipan

Theo ông Vương Trinh Quốc, nguyên Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa, hiện là Bí thư Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai đánh giá, sự hình thành của tuyến cáp treo Fansipan nói riêng và tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng của Sun Group nói chung đã đóng góp lớn cho du lịch Sa Pa: “Từ sau năm 2016, du lịch Sa Pa tăng trưởng bình quân 20-30% mỗi năm. Cứ 10 người, khoảng 7 người đi cáp treo Fansipan”, ông Quốc nói.

Du khách quốc tế thích thú check in Fansipan

Không chỉ xây một tuyến cáp treo, Tập đoàn Sun Group đã kiến tạo nên một hệ sinh thái du lịch bền vững, từ quần thể tâm linh kỳ vĩ trên đỉnh Fansipan đến thung lũng hoa rực rỡ và những lễ hội xuyên suốt bốn mùa. Chính sự đầu tư bài bản này đã đưa Sa Pa từ một điểm đến “phượt” đơn thuần trở thành một điểm du lịch văn hóa tầm cỡ quốc tế. Sun World Fansipan Legend liên tục được vinh danh tại giải thưởng danh giá World Travel Awards (WTA)- “Oscar của ngành du lịch thế giới”, đưa tên tuổi và vị thế Sa Pa (Lào Cai) vươn xa trên bản đồ du lịch thế giới với các danh hiệu cao quý như: “Điểm du lịch văn hóa hàng đầu thế giới” và “Điểm du lịch có thắng cảnh thiên nhiên hàng đầu thế giới”.

Biến “di sản bản địa” trở thành sản phẩm du lịch cao cấp

Di sản lớn nhất mà quần thể Sun World Fansipan Legend mang đến cho Sa Pa (Lào Cai) chính là sự trân trọng và nỗ lực nâng tầm văn hóa bản địa - vốn là "mạch sống" thiêng liêng, là báu vật vô giá của đại ngàn Tây Bắc. Với định hướng phát triển bền vững của Tập đoàn Sun Group, những nét đẹp văn hóa vùng cao không chỉ được gìn giữ vẹn nguyên mà còn được trau chuốt để tỏa sáng với một vị thế mới, trở thành niềm tự hào kiêu hãnh của du lịch Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Tại chân núi Fansipan, “Bản Mây” đã trở thành một “bảo tàng sống”, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa các dân tộc thiểu số: H’Mông, Dao, Tày, Giáy, Xa Phó…. Nơi đây, không chỉ những nếp nhà cổ được bảo tồn nguyên vẹn, những lễ hội, tập tục lâu đời của người dân tộc thiểu số được tái hiện sinh động…, bà con dân tộc thiểu số còn được tạo điều kiện sống bằng nghề truyền thống kết hợp với kinh doanh phục vụ khách du lịch.

Không chỉ có vậy, Sun World Fansipan Legend còn biến những chất liệu dân gian thành các show diễn đẳng cấp như “Vũ điệu trên mây” hay các lễ hội thường niên: Lễ hội Khèn hoa, Giải đua Vó ngựa trên mây và gần đây nhất là show diễn “Đỉnh thiêng du ký”. Tất cả đều thấm đẫm sắc màu văn hóa Tây Bắc, nhưng được nâng tầm lên thành sản phẩm văn hóa du lịch cao cấp và hấp dẫn đối với khách du lịch.

Show diễn “Đỉnh thiêng du ký”

Hơn 60% cán bộ nhân viên tại khu du lịch là người dân tộc thiểu số địa phương. Những chàng trai, cô gái trước đây chỉ biết làm nương rẫy, giờ đây trở thành những đại sứ du lịch chuyên nghiệp, tự tin giới thiệu điệu khèn, nét thêu của dân tộc mình cho bạn bè quốc tế. Việc phát triển du lịch đã giúp tỷ lệ hộ nghèo tại Sa Pa giảm từ 50,7% xuống còn ~13% trong giai đoạn 2015-2025.

Bước sang kỷ nguyên mới, với nền tảng vững chắc và sự tin yêu của hàng triệu du khách, Sun World Fansipan Legend hứa hẹn sẽ còn tiến xa hơn nữa, để mỗi khi nhắc đến Việt Nam, du khách quốc tế sẽ không thể bỏ qua Sa Pa - nơi mây ngàn hội tụ và bản sắc thăng hoa.

Lệ Thanh