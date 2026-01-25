Mỗi cabin như một cánh cửa mở ra thế giới an nhiên, nơi trời đất gặp nhau trong màn sương bảng lảng, để lòng người lắng xuống trong khoảnh khắc giao hòa hiếm có.

Cabin lướt qua tầng mây, mở ra góc nhìn toàn cảnh Thất Sơn hùng vĩ

Núi Cấm - đỉnh cao nhất vùng Bảy Núi - từ lâu đã được mệnh danh là “đại kỳ quan của Tây Nam Bộ”. Với độ cao hơn 700m so với mực nước biển, nơi đây mang khí hậu quanh năm mát mẻ, đôi lúc se lạnh như cao nguyên. Cáp treo là phương tiện nhanh nhất, thi vị nhất để chinh phục ngọn núi thiêng này.

Chỉ trong 10-15 phút, du khách được “cưỡi gió” trên không, phóng tầm mắt đến tận chân trời, nhìn thấy những thửa ruộng thẳng cánh cò bay, hồ Thủy Liêm xanh biếc, chùa Vạn Linh cổ kính, tượng Phật Di Lặc sừng sững giữa ngàn mây.

Khoảnh khắc hoàng hôn buông trên đỉnh Núi Cấm gam màu tuyệt mỹ cuối năm

Hành trình bay giữa trời xanh ấy mang trong mình sự lãng đãng của thơ, sự mênh mang của nhạc và sự lặng thinh của núi rừng. Trong khoang kính, ánh nắng sớm rảy xuống từng tia vàng óng; chiều về, hoàng hôn rót mật nhuộm tím cả một vùng mây nước. “Mây là dải lụa, núi là thang trời” - bước qua cáp treo là bước vào miền thi ca tự nhiên khiến du khách như trẻ lại, nhẹ bẫng để phiêu du.

Cuối năm, khi gió Đông bắt đầu hát lên bài ca tiễn mùa, cáp treo Núi Cấm càng trở thành điểm đến lý tưởng cho các gia đình, nhóm bạn, du khách thích khám phá. Đây cũng là nơi tuyệt vời để mở đầu chuyến du lịch Tết Dương lịch - vừa khởi động cho một năm mới rộn ràng, vừa nạp lại năng lượng trong lành sau những ngày tất bật.

Những đàn cá tung tăng biểu trưng cho hành trình tự do, tự tại tìm về sự an yên

Hãy để chuyến hành trình trên cáp treo Núi Cấm trở thành món quà tinh khôi mà bạn muốn dành tặng bản thân và những người thân yêu. “Một bước vào mây - ngàn bước an vui”, Tết Dương lịch này, đến Núi Cấm” để tâm hồn được rửa sạch bằng nắng gió và nhận nguồn năng lượng tích cực, tiếp thêm sức sống mới cho cuộc sống thường nhật.

Khu du lịch Lâm Viên Núi Cấm FB: https://www.facebook.com/lamviennuicam?locale=vi_VN Liên hệ: 02963.954.432 (Phòng Kinh Doanh Tổng Hợp) Địa chỉ: An Hoà, Núi Cấm, An Giang.

Minh Ngọc