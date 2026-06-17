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Theo thông tin trên Báo Đà Nẵng, ông Phạm Phú Thứ (1821-1882) quê ở làng Đông Bàn, nay thuộc xã Điện Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (nay thuộc TP Đà Nẵng). Ông là đại thần triều Nguyễn dưới thời vua Thiệu Trị và Tự Đức, đồng thời là một trong ba thành viên chủ chốt của phái bộ do Phan Thanh Giản dẫn đầu sang châu Âu năm 1863.

Sau chuyến đi sứ sang Pháp và Tây Ban Nha, ông Phạm Phú Thứ nhận thấy vai trò của khoa học, kỹ thuật và thương mại đối với sự phát triển đất nước. Khi giữ chức Tổng đốc Hải Yên kiêm Tổng lý thương chánh đại thần, ông cho khôi phục Hải Học Đường và xuất bản nhiều sách giới thiệu tri thức khoa học, kỹ thuật phương Tây.