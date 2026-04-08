Cặp vợ chồng hốt hoảng phát hiện kẻ trộm bị mắc kẹt trong ống khói bếp. Ảnh: Cbs19

Sự việc xảy ra tại ngôi nhà của vợ chồng Joni và Curt Mitchell ở thành phố Houston, Texas (Mỹ). Không khí yên tĩnh của buổi đêm bị phá vỡ vào khoảng 0h30 khi chú chó của gia đình liên tục sủa. Nghi có điều bất thường, bà Joni thức dậy kiểm tra và nghe thấy những âm thanh lạ phát ra từ khu vực lò sưởi, trang Cbs19 đưa tin hôm 7/4.

Ban đầu, ông Curt Mitchell cho rằng có thể là con vật nào đó chui vào. Tuy nhiên, khi xem kỹ đường ống khói trên lò sưởi, ông bất ngờ phát hiện kẻ trộm bị mắc kẹt và đang trong trạng thái hoảng loạn.

Cặp đôi lập tức gọi điện trình báo tình hình. Lực lượng cứu hỏa Houston nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Họ từng bước giải cứu, đưa kẻ trộm ra ngoài. Nghi phạm được xác định là Edwin Leonel Salmeron Granados (33 tuổi).

Theo lời kể của gia đình Mitchell, người đàn ông bị mắc kẹt khoảng 2 tiếng đồng hồ trước khi được giải cứu thành công. Họ nghi ngờ rằng anh ta đã trèo qua hàng rào, lên mái nhà, tháo nắp ống khói rồi tìm cách chui xuống nhưng không may bị mắc kẹt giữa chừng.

Sau sự việc, gia đình Mitchell phải sửa chữa lại phần tường bị phá hỏng.

Hiện Granados vẫn được điều trị tại bệnh viện. Văn phòng Công tố quận Harris cho biết, anh ta sẽ bị truy tố với tội danh đột nhập nhà ở. Vụ việc hy hữu này khiến chính gia đình Mitchell bàng hoàng vì họ chưa từng chứng kiến tình huống như vậy trước đó.