Ngày 13/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa triệt phá một cơ sở sản xuất giấm giả với quy mô lớn, công suất hơn 1.000 lít mỗi ngày, tiêu thụ trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận.

Theo điều tra, vợ chồng Kiều Văn Thanh (SN 1980) và Bùi Song Hậu (SN 1983, vợ Thanh) tổ chức sản xuất giấm ăn, đưa ra thị trường hơn 1.000 lít mỗi ngày. Tuy nhiên, thay vì sản xuất bằng phương pháp lên men tự nhiên, các đối tượng dùng axit axetic công nghiệp pha loãng với nước giếng khoan (tỷ lệ 2 lít axit/100 lít nước) để tạo ra giấm giả.

Theo cơ quan công an, pha chế giấm giả làm tăng nguy cơ gây bào mòn dạ dày, ngộ độc thần kinh, ung thư, thậm chí tử vong nếu vượt ngưỡng cho phép.

Đối tượng Thanh và vợ. Ảnh: CACC

Để triệt phá đường dây này, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án, cử trinh sát theo dõi nhiều tháng dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP.

Khám xét xưởng sản xuất của vợ chồng Thanh tại tổ 45 phường An Khê, lực lượng chức năng thu giữ hơn 2.000 chai giấm giả thành phẩm (tương đương 2.000 lít), cùng 20 can axit axetic nguyên chất (khoảng 600 lít). Nếu không kịp thời ngăn chặn, số axit này có thể được dùng để sản xuất khoảng 30.000 lít giấm giả, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho sức khỏe người tiêu dùng.

Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Kiều Văn Thanh và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú với Bùi Song Hậu về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”.

Trước đó, ngày 11/9, Phòng Cảnh sát kinh tế cũng khám phá chuyên án, triệt phá đường dây sản xuất gần 38.000 chai yến giả.

Một số hình ảnh tại cơ sở sản xuất giấm giả:

Phòng cảnh sát Kinh tế phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra cơ sở của vợ chồng Thanh. Ảnh: CACC

Số giấm giả đã được pha chế thành phẩm và dán mác để đưa ra thị trường tiêu thụ. Ảnh: CACC

Bồn pha chế dấm. Ảnh: CACC