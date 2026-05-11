Ngày 11/5, TAND TP Hà Nội tuyên phạt vợ chồng bị cáo Dương Đình Nam (SN 1951) và Nguyễn Thị Phương Anh (SN 1976, đều ở Hà Nội) lần lượt mức án 19 và 17 năm tù giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo cáo buộc, căn nhà ở địa chỉ số 11/160 Ái Mộ tại phường Long Biên, Hà Nội của bà T. đã bán cho bà Nông Thị Kim Cúc. Vì bà Cúc là người quen của ông Nam nên đã cho bị cáo xem Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ảnh minh họa

Sau khi có thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói trên, khoảng tháng 8/2023, ông Nam đã thuê người làm giả sổ đỏ với thông tin trên Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất của bà Cúc. Sau đó, ông Nam bàn bạc với vợ đi vay tiền của ông N.Q.H và thế chấp bằng sổ đỏ giả nói trên. Vợ chồng bị cáo đến gặp, đặt vấn đề vay 2,5 tỷ đồng và đưa ông H. đi xem bên ngoài căn nhà ở địa chỉ trên sổ đỏ giả.

Vợ chồng bị cáo hứa hẹn khi nào bán được căn nhà trên sẽ trả nợ ông H. Người đàn ông nhẹ dạ đồng ý cho vợ chồng bị cáo vay tiền với điều kiện ông Nam phải ủy quyền cho ông H. quản lý, thay mặt ông H. ký kết các hợp đồng, giao dịch liên quan đến căn nhà trên. Sau khi nhận được tiền vay từ ông H., vợ chồng bị cáo dùng tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân hết.

Do không có tiền để trả nợ ông H., vợ chồng bị cáo tiếp tục dùng sổ đỏ giả làm tài sản thế chấp để vay của bà N.T.C.T và bà L.T.M.H 6 tỷ đồng. Nam cũng dẫn hai người phụ nữ đi xem nhà và giới thiệu căn nhà thuộc sở hữu của vợ chồng bị cáo.

Bị cáo Nam cho biết, căn nhà đang thế chấp cho ông H. nên cần phải trả nợ để lấy lại sổ đỏ. Tin tưởng lời bị cáo, hai người phụ nữ đã đồng ý cho ông Nam vay tiền, thế chấp bằng sổ đỏ.

Sau khi nhận được 4 tỷ đồng tiền vay, ông Nam dùng một phần trả nợ ông H. để lấy lại sổ đỏ giả, rồi giao lại sổ đỏ giả cho hai “chủ nợ” và ký hợp đồng ủy quyền để bên cho vay có quyền sử dụng, định đoạt ngôi nhà. Số tiền còn lại, vợ chồng ông Nam dùng trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Một thời gian sau, bà T. và bà H. phát hiện số Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà ông Nam giao cho hai bà không tồn tại trên hệ thống tra cứu. Khi bị tra hỏi, vợ chồng ông Nam thừa nhận đó là sổ đỏ giả, cam kết sẽ hoàn trả 4 tỷ đồng, nhưng sau đó không thực hiện.

Với chiêu trò tương tự, vợ chồng bị cáo Nam còn thuê người làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chính mảnh đất của bị cáo Phương Anh rồi mang đi cầm cố. Sau đó, vợ chồng này làm giả sổ đỏ nhà mình rồi dùng để thế chấp cho anh P.M.K để vay 500 triệu đồng. Tiền nhận được, vợ chồng bị cáo dùng một phần trả nợ ông H., số còn lại chi tiêu cá nhân hết.

Cáo trạng xác định, tổng số tiền mà vợ chồng bị cáo đã dùng thủ đoạn gian đối để lừa những người nhẹ dạ là hơn 7 tỷ đồng, đã khắc phục được hơn 4 tỷ đồng.