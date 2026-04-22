Trước đó, TAND tỉnh Hưng Yên đã xử phạt bị cáo Phạm Thế Huynh (SN 1999, ở Hưng Yên) và Hoàng Trung Thắng (SN 1990, ở Hà Nội) cùng 9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cùng tội danh nêu trên, 74 bị cáo còn lại nhận mức án từ 18 tháng tù treo đến 8 năm tù giam.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng cuối năm 2021, Tạ Tùng Lâm và Lê Thị Thủy lập ra nhóm bán hàng online lấy tên “Cộng đồng thương mại điện tử VIDA Group” có trang Facebook “VIDA Group” (không đăng ký hoạt động kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

Lâm tự lập nhóm và tự phong mình làm tổng giám đốc điều hành phụ trách chung mảng quảng bá sản phẩm (gọi là marketing), phong cho Lê Thị Thủy làm phó tổng giám đốc vận hành phụ trách chung mảng tư vấn khách hàng, bán sản phẩm (gọi là sales).

VIDA Group có các nhóm kinh doanh cấp dưới hoạt động theo mô hình phân cấp. Khi mới thành lập, VIDA Group có 6 nhóm kinh doanh gọi là ''tổng công ty'' do những tổng giám đốc, phó tổng giám đốc điều hành.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 399 người

Từ tháng 10/2022 - 7/2023, tại ''Cộng đồng thương mại điện tử VIDA Group'', với mục đích muốn tăng doanh số bán hàng để thu được lợi nhuận cao, Lâm và Thủy đã thống nhất triển khai, định hướng, chuẩn bị sẵn kịch bản, chỉ đạo các ''tổng công ty'', chi nhánh cấp dưới lợi dụng việc bán hàng để thực hiện hành vi gian dối chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Các bị cáo lừa đảo bằng cách chỉ đạo, hướng dẫn các chi nhánh cấp dưới chạy quảng cáo, gọi điện giả danh bà Nhàn, người của “Trung tâm cô Nhàn”, “Trung tâm ông Thịnh”, “Trung tâm Breast Lady”.

Tiếp đó, cấp dưới được hướng dẫn tư vấn gian dối với khách hàng về việc trung tâm/công ty có gói bảo hành nhận sản phẩm miễn phí trong thời gian từ 1- 10 năm, cam kết chỉ dùng sản phẩm một thời gian sẽ khỏi, số sản phẩm miễn phí còn lại nếu khách hàng không có nhu cầu sử dụng thì ''Cộng đồng thương mại VIDA Group'' hỗ trợ bán giúp và khách hàng được nhận số tiền bán sản phẩm dao động từ 100 - 300 triệu đồng.

Nhưng để được hưởng gói bảo hành nhận sản phẩm miễn phí này, khách hàng phải đóng nhiều loại phí. Tại từng chi nhánh, nhân viên sales nói dối, đưa ra các khoản chi phí không có thật như phí kích hoạt gói bảo hành, phí vận chuyển, phí kiểm định sản phẩm… và yêu cầu khách hàng chuyển tiền.

Thực tế, VIDA Group không có gói bảo hành hay hoàn tiền bán sản phẩm cho khách như hứa hẹn, đây chỉ là cách các thành viên thuộc VIDA Group nói dối để khách hàng tin tưởng chuyển tiền. Số tiền chiếm đoạt được sau khi trừ chi phí các bị cáo chia nhau theo tỷ lệ % để hưởng lợi.

Giám đốc, phó giám đốc các chi nhánh tiếp nhận chỉ đạo và kịch bản của cấp trên rồi triển khai thực hiện.

Các phó giám đốc quản lý, hướng dẫn, phân công, phối hợp với nhân viên sale trong chi nhánh để tư vấn gian dối hoặc trực tiếp tư vấn gian dối gói bảo hành nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Các giám đốc không trực tiếp chỉ đạo nhân viên tư vấn gian dối nhưng vì lợi nhuận, sức ép KPI nên thường xuyên thúc giục bộ phận sale thúc đẩy doanh số, chỉ đạo nhân viên đến các sàn có doanh số cao để học hỏi.

Những giám đốc này biết chi nhánh của mình hoạt động tư vấn gian dối, biết nhân viên sale tư vấn gian dối gói bảo hành nhưng không ngăn cản và được hưởng % lợi nhuận từ số tiền chiếm đoạt được.

Bản án sơ thẩm xác định tổng số tiền 76 bị cáo lừa đảo chiếm đoạt của 399 người bị hại là gần 10 tỷ đồng.