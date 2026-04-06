Ngày 6/4, TAND TP Hà Nội xử phạt bị cáo Phạm Văn Hảo (SN 1988, ở phường Dương Nội) mức án 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 4 năm tù về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 3/2018, Hảo có khoản nợ xấu nên không đủ điều kiện vay vốn tại các tổ chức tín dụng.

Hảo nghĩ ra cách làm giả các giấy tờ cá nhân gồm: chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, trích lục kết hôn để qua mặt ngân hàng, sau đó ký hợp đồng vay tiền rồi chiếm đoạt.

Từ ngày 23/3/2018 - 18/1/2019, Hảo đã sử dụng 6 giấy tờ giả để lừa đảo chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng của cá nhân và các ngân hàng. Trong đó, bị cáo chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng của TPBank, hơn 1,2 tỷ đồng của NCB và 400 triệu đồng của anh Nguyễn Trường G.

Bị cáo Phạm Văn Hảo tại tòa.

Đối với việc lừa đảo chiếm đoạt tiền của TPBank, cáo trạng nêu rõ: Hảo liên hệ với anh Nguyễn Tuấn A. (nhân viên Công ty cổ phần Hà Thành) hỏi mua 2 ô tô Ford Transit loại 16 chỗ với giá hơn 1,5 tỷ đồng, hợp đồng mua theo hình thức trả trước một phần tiền, phần còn lại vay vốn ngân hàng.

Hảo nhờ vợ là chị Đinh Thị Thu H. đứng tên mua 2 ô tô trên và được cấp 2 giấy chứng nhận đăng ký xe. Sau đó, Hảo thuê người làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe.

Tiếp đó, bị cáo liên hệ với cán bộ tín dụng TPBank để vay vốn mua xe. Hảo cung cấp các giấy tờ giả mạo và được ngân hàng này phát hành bảo lãnh cho khoản tiền mua xe.

Hảo trao đổi với chị H. để nhờ đứng tên đăng ký xe. Ngày 15/3/2018, Hảo và chị H. làm thủ tục đăng ký chiếc xe trên tại cơ quan công an.

Ngay khi có giấy hẹn đăng ký xe, Hảo đã chụp lại thông tin đăng ký rồi thuê người làm giả giấy đăng ký xe.

Đến ngày 23/3/2018, Hảo, chị H. và cán bộ tín dụng đến lấy đăng ký xe như giấy hẹn. Lúc này, Hảo đã đánh tráo giấy đăng ký xe và đưa cho cán bộ tín dụng giữ giấy đăng ký giả, còn bản thân giữ giấy đăng ký thật. Cùng ngày, ngân hàng đã giải ngân cho Hảo vay 700 triệu đồng để thanh toán tiền mua xe.

Vào ngày 29/3/2018, Hảo cũng thực hiện thủ đoạn trên để đăng ký với chiếc xe thứ hai. Tổng số tiền TPBank đã giải ngân cho Hảo là 1,4 tỷ đồng.

Cùng thời gian trên, với chiêu tương tự, Hảo liên hệ để vay vốn NCB để mua 2 ô tô Ford Transit nêu trên. Hảo đã cung cấp cho phía ngân hàng các giấy tờ giả như hợp đồng mua bán xe, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, bản sao trích lục kết hôn.

Để không bị phát hiện chiếc xe trên đã bị thế chấp ở ngân hàng, Hảo thuê người làm chậm đăng ký giao dịch bảo đảm trên hệ thống đăng ký trực tuyến của Cục đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm - Bộ Tư pháp.

Vì vậy, khi cán bộ NCB tiến hành thẩm định đã không phát hiện ra ô tô này đã bị thế chấp ở ngân hàng khác. Hảo đã vay rồi chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng của ngân hàng này.

Hồi tháng 8/2022, Hảo từng bị TAND TP Hà Nội xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức với cáo buộc cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 16,5 tỷ đồng của 14 ngân hàng và 5 người bị hại.

Các ngân hàng bị Hảo và đồng phạm lừa đảo phải kể đến như PvcomBank, TPBank, Bắc Á Bank, ABBank, Eximbank, SeABank, PublicBank...

Khi đó, Hảo đã phải nhận mức 25 năm tù. Như vậy, cộng với mức án mới tuyên, Hảo phải chấp hành hình phạt 30 năm tù giam.