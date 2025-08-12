Hành trình ấy không chỉ được dẫn dắt bởi chất lượng sản phẩm hay chiến lược kinh doanh đúng đắn, mà còn được xây dựng trên triết lý phát triển con người, tạo ra một môi trường làm việc mở, sáng tạo và “dám nghĩ - dám làm - dám trao quyền”. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt trong tập 1 chuỗi podcast “Care Talks: Sống trọn ước mơ” mà anh Vũ Hải Dương - Phó Tổng giám đốc Care For Việt Nam (CFVN) đã chia sẻ.

Khơi dậy tinh thần sáng tạo từ bên trong tổ chức

“Live Your Dream - Sống trọn ước mơ” là thông điệp mà CFVN lựa chọn khi chuyển đổi định vị thương hiệu vào năm 2023. Đây không chỉ là một khẩu hiệu truyền thông mà còn là một lời cam kết rằng CFVN sẽ luôn đồng hành để mỗi người, dù là nhân viên, đối tác kinh doanh hay khách hàng, đều có cơ hội hiện thực hóa ước mơ của riêng mình.

Văn phòng mới của CFVN được thiết kế với trần mở, mang lại cảm giác thoáng đãng và cởi mở. Đặc biệt, toàn bộ tầng 3 được dành làm khu pantry đa năng - nơi nhân viên có thể thư giãn, chơi bi-da hoặc đơn giản là tìm một góc yên tĩnh để họp nhóm hay tập trung hoàn thành công việc.

Một ý tưởng táo bạo sẽ không bị gạt bỏ, mà được lắng nghe. Một đề xuất chưa hoàn thiện cũng sẽ được đồng hành để cùng phát triển. Chính cách vận hành này của CFVN đã tạo ra một môi trường làm việc công bằng, hòa nhập, nơi mọi thế hệ từ Gen Y đến Gen Z đều cảm thấy được trao quyền, được phát triển và được tin tưởng.

“Dám nghĩ - dám làm - dám trao quyền” là tinh thần xuyên suốt hành trình chuyển mình của CFVN mà anh Vũ Hải Dương đã chia sẻ trong tập podcast

Theo anh Vũ Hải Dương, ban lãnh đạo CFVN không xem nhân viên là “tài nguyên nhân lực”, mà là cộng sự cùng tạo ra giá trị. Họ đồng hành cùng đội ngũ để không chỉ định hướng mà còn khơi dậy tiềm năng, tạo động lực giúp mỗi cá nhân cùng vươn tới những mục tiêu lớn hơn.

“Ban lãnh đạo CFVN sẵn sàng trao quyền ra quyết định, quyền được thử, quyền được sai cho nhân viên của mình, miễn là người được trao quyền cũng hiểu rõ trách nhiệm của mình đi kèm”, anh Dương chia sẻ và cho biết thêm CFVN không ép ai phải thành “phiên bản đúng”, mà tạo không gian để họ trở thành người phù hợp với yêu cầu của tổ chức. Đó là cách ban lãnh đạo CFVN dẫn dắt một tập thể trẻ, nhiều năng lượng nhưng cũng nhiều cá tính, không bằng cách áp đặt mà bằng chính sự đồng hành.

Việc tập trung xây dựng một đội ngũ nhân sự chất lượng và tạo điều kiện để họ phát triển chính là lời hồi đáp của CFVN cho những kỳ vọng ngày càng cao của thế hệ trẻ về sự rõ ràng trong lộ trình nghề nghiệp, cũng như khát khao được làm việc trong một môi trường có ý nghĩa.

Bình đẳng giới và sự chuyển mình kiên định giữa thời kỳ biến động

Với đặc thù có đến 70% đối tác kinh doanh là nữ giới, CFVN hiểu rằng phát triển bền vững không thể tách rời khái niệm “bình đẳng trong cơ hội”. CFVN lựa chọn thể hiện điều đó thông qua thực tế bằng việc tạo điều kiện để phụ nữ không chỉ làm việc hiệu quả, mà còn có thể phát triển cùng gia đình.

Mô hình “vợ chồng cùng kinh doanh” đã trở thành một nét đặc trưng tại CFVN, khi nhiều gia đình cùng đồng hành trong hệ thống. Họ không chỉ làm việc cùng nhau mà còn học tập, đào tạo và cùng chia sẻ hành trình phát triển với doanh nghiệp. Sự kết hợp giữa niềm tin và tinh thần khởi nghiệp chung giúp họ tăng gấp đôi hiệu quả, đồng thời xóa nhòa mọi ranh giới giữa “ai làm chính - ai hỗ trợ”, giữa “phụ nữ - nam giới”, mà thay vào đó là mối quan hệ cộng tác bình đẳng, bền vững.

Tại CFVN, không có định kiến giới tính trong phân công vai trò. Thành công không được đánh giá qua giới tính mà bằng sự đồng hành, sự thấu hiểu và tinh thần trách nhiệm. Mỗi cá nhân đều có cơ hội được tỏa sáng, phát triển và để lại dấu ấn trong một hệ sinh thái kinh doanh lấy con người làm trung tâm.

Tại CFVN, mỗi cá nhân đều có cơ hội được tỏa sáng, phát triển và để lại dấu ấn trong một hệ sinh thái kinh doanh lấy con người làm trung tâm

Song song với việc tạo điều kiện để mỗi cá nhân trong doanh nghiệp cùng chuyển mình, CFVN cũng xây dựng một chiến lược phát triển đủ sâu và có định hướng rõ ràng. Với công ty, sự chuyển mình không mang tính xu hướng, mà là một tiến trình chủ động, bài bản và kiên định.

“Chúng tôi không hỏi 5 năm tới điều gì sẽ thành xu hướng, mà hỏi 5 năm tới điều gì sẽ không thay đổi. Và chúng tôi bám vào những điều đó để phát triển”, Phó Tổng Giám đốc CFVN nhấn mạnh.

Đây có thể nói là một tầm nhìn rộng lớn, biến CFVN từ một doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng thành một người đồng hành trên hành trình hiện thực hóa ước mơ, từ sức khỏe thể chất đến sự nghiệp, từ phát triển bản thân đến những đóng góp cho cộng đồng.

Với triết lý lãnh đạo tận tâm cùng nền tảng khoa học minh bạch và chuỗi cung ứng bền vững, CFVN đang kiến tạo một môi trường nơi mỗi cá nhân, từ nhân viên đến đối tác, từ mọi thế hệ và giới tính, đều có thể phát triển toàn diện, vượt qua thách thức và cùng nhau đóng góp vào sứ mệnh nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống cho cộng đồng. Đây chính là sức mạnh nội tại giúp CFVN vững vàng tiến bước trong kỷ nguyên mới.

