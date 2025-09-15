Diễn đàn ASEAN Forum 2025 do Hội đồng Kinh doanh ASEAN - New Zealand (ANZBC) tổ chức tại ANZ Centre, Auckland, New Zealand. Năm nay, sự kiện diễn ra đúng kỷ niệm 50 năm quan hệ đối thoại New Zealand - ASEAN, với chủ đề nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 50 tỷ USD.

Sự kiện có sự tham dự của Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư New Zealand Todd McClay, cùng đại diện chính quyền, hiệp hội và gần 140 doanh nghiệp đa quốc gia.

Diễn đàn ASEAN Forum 2025 quy tụ các doanh nghiệp tiêu biểu từng thành công trong hợp tác thương mại giữa New Zealand và ASEAN, mang đến góc nhìn chiến lược từ các diễn giả uy tín trong khu vực. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp nắm bắt xu hướng mới, nhận diện thách thức và thảo luận về những cơ hội hợp tác tiềm năng tại ASEAN - một trong những thị trường đang phát triển nhanh nhất thế giới.

Phía doanh nghiệp Việt Nam, ông Phạm Sơn Tùng, Phó Chủ tịch CF Holdings đồng thời là Cố vấn cấp cao Ban Điều hành Care For Việt Nam (CFVN), đại diện công ty tham gia diễn đàn.

Tại diễn đàn, đại diện CFVN không chỉ chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong hành trình chinh phục thị trường tiêu dùng, mà còn đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm tiếp cận thị trường Việt Nam - một thị trường tăng trưởng cao - theo hướng dài hạn và minh bạch.

Trong phiên thảo luận, ông Phạm Sơn Tùng nhấn mạnh từ góc độ khu vực, để gia nhập thị trường dinh dưỡng Việt Nam hay rộng hơn là khu vực châu Á thành công, các doanh nghiệp New Zealand cần hiểu rằng: Chất lượng chỉ là điều kiện cần, còn sự am hiểu thị trường địa phương mới là điều kiện đủ.

Ông Phạm Sơn Tùng chia sẻ tại diễn đàn. Ảnh: CFVN

Ông Phạm Sơn Tùng cũng khuyến khích các doanh nghiệp New Zealand phát huy lợi thế về hình ảnh quốc gia. Ông Tùng nhấn mạnh, việc kể câu chuyện về New Zealand không chỉ giúp người Việt thêm yêu mến sản phẩm, mà còn góp phần lan tỏa và trân trọng những giá trị đặc trưng của quốc gia này.

Theo ông Sơn Tùng, bên cạnh việc không ngừng xây dựng vị thế của mình trên thị trường quốc tế với hệ sinh thái hơn 100.000 Đối tác kinh doanh tại Việt Nam, CFVN còn chú trọng tuân thủ ba yếu tố cốt lõi đã góp phần vào thành công của công ty trong suốt hơn 12 năm qua.

Đầu tiên là việc cung cấp sản phẩm chất lượng cao dựa trên nghiên cứu khoa học và hợp tác chặt chẽ với các chuyên gia từ New Zealand. Thứ hai là mô hình bán hàng trực tiếp thông minh, không chỉ mang lại giải pháp sức khỏe mà còn tạo ra cơ hội kinh doanh bền vững cho cộng đồng. Cuối cùng, văn hóa doanh nghiệp “We Are One” đóng vai trò chính như chất xúc tác, xây dựng nên một hệ sinh thái hợp tác, phát triển và chia sẻ thịnh vượng.

Ngoài ra, công ty không dừng lại ở việc nhập khẩu thụ động mà còn chủ động kết nối trực tiếp với các đối tác New Zealand để phát triển công thức sản phẩm và kiểm soát chất lượng từ đầu tới cuối. Mô hình chuỗi cung ứng khép kín này vừa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng với sản phẩm “made in New Zealand”, đồng thời còn giúp CFVN xây dựng tiêu chuẩn quốc tế cho riêng mình, nâng tầm và định vị thương hiệu vững chắc trên bản đồ dinh dưỡng toàn cầu.

Ông Phạm Sơn Tùng - Phó Chủ tịch CF Holdings tham gia diễn đàn ASEAN Forum 2025. Ảnh: CFVN

Bà Nga Blanchard, thành viên Ban Điều hành Hội đồng Kinh doanh ASEAN - New Zealand đánh giá những chia sẻ CFVN không chỉ khắc họa rõ nét hơn về tiềm năng tăng trưởng của thị trường Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực dinh dưỡng mà còn mở ra góc nhìn thực tiễn cho các doanh nghiệp New Zealand đang tìm hướng tiếp cận thị trường này.

Bà Nga Blanchard nhấn mạnh, các phân tích của CFVN đã chỉ ra rõ những “nút thắt” trong quá trình hợp tác, từ đó giúp các bên định hình chiến lược phù hợp, hướng đến sự phát triển hiệu quả và bền vững hơn trong tương lai.

Care For Việt Nam (CFVN) là công ty chuyên cung cấp các sản phẩm chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc từ New Zealand, hướng tới mục tiêu lan tỏa kiến thức và giải pháp chăm sóc chủ động, chất lượng đến người tiêu dùng Việt. CFVN tìm kiếm hướng đi mới để mang lại sản phẩm dễ tiếp cận, đồng thời cam kết xây dựng cộng đồng khỏe mạnh thông qua phát triển bền vững, đem lại lợi ích lâu dài cho cả đối tác và khách hàng.

