Novak Djokovic tiếp tục viết nên lịch sử khi ngược dòng đánh bại Alexander Zverev ở tứ kết Trung Quốc Open. Chiến thắng giúp tay vợt Serbia lập kỷ lục mới trong Kỷ nguyên Mở, vượt qua thành tích của Rafael Nadal.

Video highlights Zverev vs Djokovic:

Alexander Zverev bước vào cuộc đối đầu Novak Djokovic với lợi thế lớn về phong độ, nhưng kinh nghiệm và bản lĩnh của tay vợt Serbia một lần nữa tạo nên khác biệt. Dù khởi đầu không thuận lợi, Djokovic vẫn duy trì sự kiên cường để hoàn tất màn ngược dòng ấn tượng.

Ngay trong set đầu tiên, Zverev tận dụng những sai lầm của Djokovic để giành break sớm. Khi tay vợt người Đức chuẩn bị khép lại set đấu ở thời điểm dẫn 5-4, Nole vùng lên mạnh mẽ và tạo ra hai cơ hội break. Tuy nhiên, Zverev bình tĩnh hóa giải để thắng 6-4.

Djokovic vẫn cho thấy sự dẻo dai, bền bỉ đáng kinh ngạc - Ảnh: ATP Tour

Bước sang set 2, Djokovic thi đấu chắc chắn hơn, hạn chế lỗi đánh bóng và chờ đợi thời cơ. Bước ngoặt đến ở game cuối khi Zverev liên tiếp mắc sai lầm, giúp Djokovic giành break quan trọng để thắng lại 6-4.

Trong set quyết định, hai tay vợt giằng co quyết liệt. Zverev từng có thời điểm dẫn trước ở game bản lề, nhưng áp lực tâm lý khiến tay vợt người Đức không thể duy trì sự ổn định. Djokovic tận dụng cơ hội quý giá, giành break quyết định trước khi khép lại trận đấu với chiến thắng chung cuộc 4-6, 6-4, 6-4 sau 2 giờ 35 phút.

Không chỉ giành vé vào bán kết gặp Daniil Medvedev, Djokovic còn tạo nên cột mốc lịch sử. Tay vợt 39 tuổi trở thành người đàn ông đầu tiên trong Kỷ nguyên Mở thắng cả 32 trận đầu tiên tại một giải đấu duy nhất, vượt qua kỷ lục 31 trận toàn thắng tại Roland Garros của Rafael Nadal.

Nole phá kỷ lục của Nadal - Ảnh: ATP Tour

Thành tích này tiếp tục khẳng định vị thế đặc biệt của Djokovic trong lịch sử quần vợt thế giới, khi anh vẫn duy trì khả năng chinh phục những cột mốc chưa từng có dù đã bước sang giai đoạn cuối sự nghiệp.