Hành trình bền bỉ vun đắp nên một truyền thống nhân văn

Năm 2026 đánh dấu cột mốc 11 năm liên tiếp chương trình “Tết đủ đầy, Tết yêu thương” đồng hành cùng người dân miền Trung. Vượt ra ngoài khuôn khổ một hoạt động thường niên, chương trình theo thời gian đã trở thành một truyền thống nhân văn được vun đắp bền bỉ, thể hiện tình cảm sâu sắc của Carlsberg Việt Nam dành cho miền Trung - vùng đất được xem là “quê hương” của Huda, thương hiệu nội địa đã gắn bó với nhiều thế hệ người dân địa phương.

Năm nay, chương trình mang chủ đề đặc biệt ý nghĩa: “Miền Trung vững vàng, Tết tràn hạnh phúc” - như một lời khẳng định cho tinh thần kiên cường của mảnh đất miền Trung, đồng thời thể hiện cam kết của Carlsberg Việt Nam trong việc luôn đồng hành cùng cộng đồng, không chỉ trong những khoảnh khắc rộn ràng đón Tết mà cả khi miền Trung cần thêm một điểm tựa để vững vàng vượt qua thử thách.

Năm 2025 là một năm đầy khó khăn đối với miền Trung, khi liên tiếp các đợt bão lớn và mưa lũ lịch sử gây ảnh hưởng nặng nề đến đời sống người dân. Trước những thiệt hại đó, Carlsberg Việt Nam đã đóng góp 1,5 tỷ đồng để hỗ trợ công tác cứu trợ và phục hồi tại Huế và Đà Nẵng, kịp thời sẻ chia cùng các gia đình bị ảnh hưởng, góp phần sửa chữa nhà cửa và từng bước ổn định sinh kế.

Từ những thời điểm khó khăn đến mùa đoàn viên, tinh thần đồng hành ấy tiếp tục được nối dài trong dịp Tết. Trong tháng 1/2026, hơn 7.500 phần quà Tết đã được trao đến người dân tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị (bao gồm khu vực Quảng Bình trước đây), Huế, Đà Nẵng (bao gồm khu vực Quảng Nam trước đây) và Quảng Ngãi. Chương trình được triển khai với sự phối hợp chặt chẽ cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại mỗi địa phương,

Mỗi phần quà không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn là lời động viên ấm áp, góp phần lan tỏa không khí Tết và tiếp thêm niềm tin để các gia đình vững vàng bước vào năm mới. Thông qua chương trình, Carlsberg Việt Nam một lần nữa khẳng định rằng phát triển bền vững luôn song hành cùng trách nhiệm với cộng đồng. Bởi niềm tin không đến từ lời hứa, mà được vun đắp bằng sự hiện diện đúng lúc và những hành động được duy trì bền bỉ theo thời gian.

“Một mùa Tết ý nghĩa là khi ai cũng có thể cảm nhận được sự đủ đầy”

“Tết là một trong những khoảnh khắc ý nghĩa nhất trong năm đối với mỗi gia đình Việt Nam. Đó là thời điểm của sum vầy, biết ơn và những khởi đầu mới”, ông Andrew Khan - Tổng Giám đốc Carlsberg Việt Nam chia sẻ. “Và bên cạnh niềm vui đoàn viên, Tết cũng là dịp để chúng ta sẻ chia và quan tâm nhau nhiều hơn, bởi một cái Tết chỉ thật sự trọn vẹn khi ai cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp và đủ đầy, đặc biệt là những gia đình vẫn đang đối mặt với khó khăn”.

“Cam kết của Carlsberg Việt Nam dành cho miền Trung không chỉ là phát triển hoạt động kinh doanh, mà còn là nỗ lực tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng, giúp cuộc sống của người dân ngày càng trọn vẹn, vững vàng và ý nghĩa hơn. Thông qua chương trình “Tết đủ đầy, Tết yêu thương”, chúng tôi hy vọng có thể cùng người dân mở ra một năm mới khởi sắc, đồng thời tiếp tục góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của khu vực - vì một hiện tại tốt đẹp và một tương lai tươi sáng hơn”, ông Andrew nhấn mạnh.

Cam kết dài hạn vì miền Trung phát triển bền vững

“Tết đủ đầy, Tết yêu thương” là một trong những chương trình cộng đồng tiêu biểu của Carlsberg Việt Nam tại miền Trung. Suốt hơn 10 năm qua, chương trình đã đồng hành và hỗ trợ hơn 75.000 hộ gia đình, góp phần giúp nhiều người dân đón Tết với sự vững tâm và trọn vẹn hơn.

Chương trình “Tết đủ đầy, Tết yêu thương” là lời khẳng định sự gắn bó bền chặt giữa Carlsberg Việt Nam và miền Trung.

Không chỉ mang niềm vui đến trong những ngày đầu năm, “Tết đủ đầy, Tết yêu thương” còn là lời khẳng định cho sự gắn bó bền chặt giữa Carlsberg Việt Nam với miền Trung, được vun đắp từ niềm tin, sự đồng hành lâu dài và những hành động sẻ chia luôn được tiếp nối qua từng mùa Tết.